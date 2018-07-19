台北》趨勢民調：台北市議員27％投藍 14％投綠

2018年07月19日 13:16 工商 崔慈悌

民進黨執政不佳拖累台北市選情，根據趨勢 公司今天公布的民調，年底台北市議員選舉，27.1%民眾表示會投票給國民黨候選人，14.1%投給民進黨，時代力量7.1%、無黨籍3.9%。其中以大安文山區會投給國民黨籍比例最高，會投給民進黨籍候選人的則以北投士林區較多。

致公黨今天召開「台北市長施政評價與整體選情評估」記者會，公布委託趨勢民調公司在今年7月15日至7月16日所做的最新民調結果。

台北市議員選舉投票傾向以國民黨27.1%最高、民進黨14.1%、時代力量7.1%、無黨籍3.9%，交叉分析顯示，在議員選區的部分，以第六選區(大安區、文山區)的國民黨支持度較高，有32.6%市民表示會投給國民黨籍市議員。

民進黨支持者以第一選區(北投區、士林區) 較多，但也只有18%表明會投給民進黨籍市議員；時代力量的支持者也在第六選區(大安區、文山區)，有10%表示會投給時代力量籍市議員；會投給無黨籍的以第五選區(中正區、萬華區)最多，6.7%市民表示會投給無黨籍市議員。

在年齡的部分，以50-59歲會投給國民黨籍市議員的比例較高，達32.7%；70歲以上者有20.1%會投給民進黨籍市議員；30-39歲會投給時代力量籍市議員的比例較高，有15.1%。

儘管台北市長柯文哲個人支持度仍高，但台北市民對柯文哲推薦之市議員候選人的支持度，僅有19.2%表示會支持，不會支持的有51.3%、無明確意見者為29.5%。

與會的東華大學教授施正鋒表示，政黨的部分，台北市的結構比較特別，綠和藍差不多3:3，還有4成就是柯文哲。

他說，議員部分，民進黨只有14%蠻低的支持度，時代力量是7%，兩者加起來2成左右，綠營支持者還有一成在觀望，藍綠之外的也還有4成，顯示柯P可能有5成的影響力。「所以柯文哲其實會去試試看，已經可以去招兵買馬了，世事難料，小英、洪耀福的算盤錯了，柯文哲兩年後一定出來選」。

(工商 )