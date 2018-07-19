花蓮縣知名泥塑大師陳英記偕同兒子重修三寶佛完成

2018年07月19日 13:14 中時 范振和

花蓮縣泥塑批布大師陳英記在淨德精舍完成的伽藍菩薩第一件作品。（范振和攝）

花蓮縣神佛像雕塑家陳英記完成的三寶佛，法相莊嚴圓融。（范振和攝）

花蓮縣知名的泥塑批布大師陳英記偕同兒子陳至煌重修三寶佛完成，19日上午送往花蓮市淨德精舍，俟29日安座大典，佛像莊嚴圓融，吸睛之至。

花蓮市尚志淨德精舍迎請的三寶佛，三尊各高150公分、重50公斤，10前就是陳英記與兒子陳至煌的作品，經信徒不斷擦拭、落漆，父子倆重新安上金箔整裝完成。

73歲的陳英記說，淨德精舍最早期的伽藍菩薩、韋陀菩薩都是他的作品。此外，玉里鎮古鳳宮王母娘娘、桃園復國宮中壇元帥，兩尊均高250公分，也是他的作品。至於40年前在新竹市靈隱寺最大的泥塑批布釋迦矣尼佛高550公分，至今無人破他室內泥塑批布紀錄。

14歲起，陳英記就在台北市廬山軒佛具店主人陳祿官當學徒12年，人稱「樂觀師」的陳祿官泥塑、批布、脫胎功力一流，陳英記出師後，前往花蓮縣吉安鄉勝安宮製作觀世音菩薩神像，這是第一件批布脫胎作品，由於耗時費工難度高，年輕人不願學習，在台灣即將為絕響，所幸有兒子陳至煌繼承巧藝。

台灣藝術大學畢業的陳至煌說，他的父親一生泥塑批布作品數百件，10年前他與老爸共事後，父親嚴格仔細的「龜毛」個性，讓他一度受不了，而他重色彩、造型，想法上比較不一樣，後來，找到傳統與現代的互補優勢後，讓神像更有韻味，如古鳳宮王母娘娘神像，他一改往昔拘謹作法，讓衣擺飄逸，較具現代感。

陳英記父子表示，泥塑批布作品製程中，大件泥塑結構最是不易掌控，又要小塊重疊黏貼「批布」，神像後面再鑿洞取土，剩下棉紗布外殼，這就叫「脫胎」，一般而言，「脫胎」神像比玻纖更輕盈易搬移，不過，如真要萬年久遠，「泥塑批布」神像才是首選。很多人或許不清楚膜拜的神像，不少出自父子倆的巧手呢！

(中時 )