名錶大盜橫行北台中 連建商也遭殃

2018年07月19日 13:31 中時 王文吉

專案小組循線到苗栗逮捕張姓嫌犯，當時張嫌手上還帶著偷來的瑪莎拉蒂名錶。（王文吉翻攝）

警方在張嫌住處搜出海洛英、安非他命等毒品。（王文吉翻攝）

張嫌透過行竊變賣贓物，以不法所得購買毒品供自己及女友吸食。（王文吉翻攝）

張姓毒蟲缺錢買毒，在北台中的后里、豐原、大雅等地犯下5 起住宅竊案。（王文吉翻攝）

北台中1個月內發生5起住宅竊案，豐原有建商的雙拼別墅遭竊嫌闖入，屋內名錶、藍寶、鑽戒等價值40餘萬元的財物被搜刮一空，后里透天厝兩周內兩度遭竊，大雅則有民宅損失金飾。豐原分局獲報後隨即啟動安居專案，聯合偵查隊、大雅分駐所、翁子派出所等單位合力緝捕竊嫌，17日在苗栗公館逮捕張姓嫌犯，查獲4包毒品，贓款僅剩1萬9千元及兩只名錶。

翁子派出所7月8日受理民眾報案指稱，位於豐原區直興街的住家遭竊，包括萬寶龍、愛馬仕、瑪莎拉蒂、DW名錶及藍寶石戒指、鑽戒等不翼而飛，初估損失逾40餘萬元。警方調閱路口監視器，鎖定頭戴深色安全帽、騎乘重型機車、身穿黑色條紋上衣的男子涉有重嫌。

警方查出該名男騎士於今年6至7月間另涉及4件住宅竊盜案，包括6月9日在大雅區義和路從工地闖入民宅3樓，竊取價值約8萬元的金飾及現金1萬元，6月20日及7月4日在后里區成功路竊取現金共1萬5650元，7月10日在豐原區博愛街潛入3樓美容院竊取現金3000元。

因嫌犯居無定所，專案小組於其苗栗縣公館鄉住處埋伏多日未果，17日傍晚在苗栗市電子遊藝發現嫌犯與女友行蹤，一路尾隨至住處後收網，搜出1萬900元現金及2只名錶，還有海洛英、安非他命共4包及吸食器等。

員警出示監視器影像，張嫌自知難逃法網，即坦承因缺錢買毒才鋌而走險，所竊得的贓款已花用迨盡，至於鑽戒、名錶等則轉賣給周姓酒商，以不法所得到苗栗市的遊藝場，向綽號「小黑」的男子購買毒品，與女友一同吸食。

警方調查，36歲張嫌有詐欺、毒品、竊盜等前科，平時四處打零工，因缺錢買毒，今年6、7月間騎乘機車南下台中尋找目標，共犯下5起住宅竊案。警方查出，張嫌7月10日凌晨騎機車與女友雙載，從苗栗遠赴豐原作案，懷疑他夥同姊弟戀高姓女友共組鴛鴦盜雙人組。

但高女表示，當晚男友載她去豐原逛街，男友則說要去附近走一走，她只好自己到廟東夜市吃筒仔米糕，根本不知道男友偷偷去「拚現金」！警方比對兩人證詞及多起監視器畫面，都顯示僅男子騎車犯案，最後排除高女涉竊。

警方訊問後將張嫌依加重竊盜罪及毒品罪移送台中地檢署偵辦，並聲請羈押獲准。豐原分局長林宏儒表示，安居緝毒及青春專案為當前治安工作重點，本次運用團隊合作及橫向聯繫，順利偵破多起跨區住宅竊盜及毒品案，維護民眾安居樂業的生活環境。

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(中時 )