恭喜杜詩梅結婚啦！甜嫁「花蓮林俊傑」

2018年07月19日 13:42 中時 林淑娟

杜詩梅與新婚老公莊植蘢。（伊林娛樂）

伊林娛樂藝人杜詩梅結婚啦！杜詩梅兩年前到花蓮投資餐廳時曾說「花蓮的土會黏人」，如今應驗她自己說的話，除在花蓮開店、嫁人，新房也買在花蓮。她與有「花蓮林俊傑」之稱的老公莊植蘢，選定交往2周年紀念日登記結婚，現已為人妻的她，新婚期間全心留在花蓮調養身體，為受孕做好準備，要在花蓮落地生根。

杜詩梅與莊植蘢兩年前確定交往後，老公即經常與她討論對結婚、生小孩的期待，沒想到今年當兩人才剛有結婚打算，杜詩梅很快就發現有身孕了！對於老天幫忙派出「最強求婚團」同卵雙胞胎催婚，她跟老公都覺得不僅是天意，簡直是奇蹟，因為雙方家族完全沒有雙胞胎基因，因此順天意選在交往兩周年的紀念日6月19日登記結婚。

兩人一決定結婚，即在花蓮看新房，買屋過程也非常順利，第1天去看房子，才看到第2間房，就決定買下新房，過程10分鐘完成。遺憾的是「最強求婚團」雙胞胎完成求婚任務後，杜詩梅在8週產檢時，醫生發現胎兒沒有心跳，但她不願放棄，連續到兩家婦產科檢查，持續再等待兩週後，胎兒依然沒有心跳，只好忍痛與小天使說再見；兩家診所的婦產科醫生，都不敢相信雙胞胎竟是自然受孕的，覺得不可思議，但也因此要這對新婚夫妻放心，只需休息調養3、4個月，又是一條好漢，再懷孕絕對沒問題。

杜詩梅因此推掉所有工作邀約，在花蓮專心坐小月子，老公疼愛她，餐餐下廚準備豐盛海鮮為她補身體，為下一胎做好準備。

婚禮計畫明年夏天在花蓮海邊簡單舉辦，至於求婚的婚戒，因為夫妻在花蓮做餐飲事業，兩人希望天天都能戴著婚戒，老公也浪漫對杜詩梅說，「這一刻，雖然不能給妳最大的鑽石，但以後每一年的結婚紀念日，我都要送妳一個新的婚戒。」

杜詩梅覺得開心又感動，她透露老公個性沉默寡言，但跟她相處時卻又很幽默，杜詩梅的媽媽剛開始擔心他話太少，怕女兒跟他在一起會太無聊，杜詩梅說，其實自己不喜歡男生太聒噪，她反而喜歡老公靦腆的個性，對她很體貼，是最完美的老公。

(中時 )