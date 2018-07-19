破獲5工廠廢氣超標 中市府重罰100萬

環保局發現工廠非法排放廢氣，無所遁形。（陳世宗翻攝）

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行政院環保署於台中市工業區等地，布建500多個空氣微型感測器。（陳世宗翻攝）
台中市政府環保局根據感測數據標定汙染潛勢熱區，成功破獲5件違法業者。（陳世宗翻攝）

行政院環保署於台中市工業區等地，布建500多個空氣微型感測器，並展開近半年測試，日前上網開放查詢。台中市政府環保局根據感測數據標定汙染潛勢熱區，成功破獲5件違法業者共處100萬元罰鍰。環保局表示，未來將妥善利用，做為空汙防制的新利器。

環保局長白智榮說，為加強防治全國性空汙問題，環保署在全國各縣市逐一推動建置空氣微型感測器，先導示範區包括桃園、高雄、台中等城市，皆於去年底完成佈建；台中主要感測點分布於10個工業區及其周邊道路等重點區域，包括台中港區及后里地區。

白智榮指出，因違法工廠排放高濃度廢氣往往短短幾分鐘即消失，較難第一時間掌握汙染來源，微型感測器可3分鐘取得一筆監測資料，目前已累積上萬筆，運用這套人工智慧監控系統，以高頻率監測數據及高密度的佈設方式，讓空汙無所遁形。

環保局運用這套系統及氣象條件進行分析，並導入稽查人員的經驗，經逐一篩選汙染潛勢熱區後，目前已順利查獲5件違反空汙防制法案件，有3件在台中工業區及2件在關連工業區及周邊工廠，合計裁罰金額100萬元。

白智榮強調，以龍井區違規案件最為嚴重，稽查人員鎖定特定工廠上風處與下風處監測，因數值出現異常，經稽查檢測後發現，該工廠粒狀汙染物濃度超過法規排放標準10倍，將依空氣汙染防制法重罰60萬元，後續將持續追蹤改善狀況，為民眾健康把關。

(中時 )

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