雲林》張麗善：當選力推農業國際認證

2018年07月19日 14:07 中時 許素惠

雲林縣長參選人立委張麗善「相挺為雲林」座談會吸引大批支持者參加。（許素惠攝）

雲林縣長參選人立委張麗善「相挺為雲林」座談會19日巡迴到虎尾，她暗諷雲林縣長李進勇施政乏善可陳，也承諾當選後將力推GLOBAL G.A.P.農業國際認證，讓雲林農業升級，邁向國際。

座談會除了支持者外，無黨籍的虎尾鎮長丁學忠也受邀參加，他指出虎尾要持續進步發展，除了鎮長外，也要有自己的縣長，懇請大家支持他和張麗善。

前立委張嘉郡再次為爸爸張榮味喊冤，籲請支持者相信爸爸的清白，力挺姑姑張麗善當選。

張麗善以嘉義通過GLOBAL G.A.P.國際認證，暗諷李進勇施政乏善可陳，農業首都口號喊得很響亮，但完全無實際作為，嘉義農業產值少雲林一大截，還比雲林更早接軌國際，她當選後會參考嘉義縣的成功案例，讓雲林農業升級，進軍國際。

雲林縣府新聞處長張凱傑指出，雲林縣在前縣長蘇治芬的推動之下，成功打響農業首都的美名，這是長久雲林身為農業大縣在藍色執政下從未有過的名譽。李進勇縣長接任從政3年多以來，除連續3年將農業首都產值每每突破700億之多，榮獲全國第一外，在國際市場的拓展更是不遺餘力，每年國際大展皆為雲林農業產值創造佳績。

(中時 )