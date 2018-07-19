中央零派遣宣示守護勞工權 籲地方跟進

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行政院長賴清德「行政院暨所屬機關構兩年內達成零派遣」，政院發言人Kolas Yotaka(谷辣斯．尤卡達)上午表示，這項宣示代表政府要「守護勞工權」未來零派遣後，所需人力將由各機關構自己組成遴選小組，透過公平、公正、公開的遴選過程，重新遴聘所需臨時的非典型人力，也呼籲地方政府跟進。

Kolas表示，要達成中央零派遣，非常重要的是配套措施，在依照派遣人力合約終止後，應由中央機構自己組成遴選小組，透過公平、公正、公開的遴選過程，重新遴聘非典型人力；由於政府機關的確有許多是需要非典型人力來支援，賴揆所做的決定，是往前踏出一步，希望宣示保障勞工權利的重要立場。

對於同樣是非典人力，由派遣人力改成臨時人員，究竟有何差別？Kolas說，派遣跟臨時人員的差別，就是希望擺脫過去派遣人力爭議，例如由A公司聘雇，卻把人派到B公司服務，導致權責不分，尤其在發生爭議時，工作者容易成為人球，這次希望中央派遣人力歸零，就是希望改變契約型態，把派遣合約改成臨時人員合約，簡而言之，就是讓政府來當老闆，由政府直接聘雇員工，付薪水、督導，政府也必需直接面對勞基法相關規定。

至於外界質疑改為各機關構各別遴選臨時人員，會不會產生酬庸？Kolas強調，相關遴選是透過公平、公正、公開的方式進行，這是重要精神，未來各機關都要定遴選辦法及流程。此外，Kolas也說，在中央帶頭的情況下，政院也呼籲地方政府跟進零派遣的政策方向。

值得一提的是，中央帶頭零派遣，未來還要不要將派遣單獨立法，Kolas回應，到底要不要單獨立法，還是針對現有的法規命令修正，勞動部正積極研討當中。

(中時 )

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