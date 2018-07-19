台中綠川獲「2018年國家卓越建設獎」最高殊榮

2018年07月19日 13:54 中時 陳世宗

綠川對台中市舊城區來說，是1條承載人與土地生命情感的河流。（陳世宗翻攝）

台中市綠川打造城市水岸綠帶，全國首創水岸品牌「綠川Lyu-Chuan」，榮獲中華民國不動產協進會主辦的「2018年國家卓越建設獎」殊榮；水利局長周廷彰感謝評審肯定，他說綠川整治從防洪、水質改善、文化保留、景觀營造等四大要點出發，讓百年歷史水圳重獲新生。

周廷彰表示，綠川對台中市舊城區來說，是一條承載人與土地生命情感的河流，整治工程再困難也一定要做；要先有活水才能注入活力，所以這次綠川610公尺長的河道整治，有2/3的經費都用於改善水質，水質已由原先嚴重汙染降為輕度汙染。

水利局說，排水道設計則兼顧中山綠橋和櫻橋防洪、綠帶營造與文化保存，最後更推出全台第一個水岸品牌，引入文創特色，綠川從工程欄杆、人孔蓋到路燈都是MIT(Made in Taichung)，文創品牌也都是找周邊店家示範合作，創新的水岸文化不僅吸引遊客，更要創造新商機。

周廷彰指出，綠川整治將秉持全流域治理概念，持續推動綠川2、3期整治工程，也就是自民權路下游起至大明路止，總長為3.3公里的水環境改善計畫。該計畫已獲中央核定13.9億元；目前第2期的「復興路至愛國街」段已在施工階段，預計今年底完工。

周廷彰強調，綠川第3期「信義南街至大明路段」，也獲中央前瞻水環境計畫第二階段核定補助，目前正進行規畫設計，預計年底工程發包，109年12月完工，讓市民有一個更好的水岸環境。

(中時 )