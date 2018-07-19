MLB》季中重磅交易 道奇得到金鶯馬恰多

馬恰多被金鶯交易給道奇。（美聯社資料照）

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中時電子報
／綜合報導

道奇高層矢志要拿到1988年以來首座世界大賽冠軍，連續第4年在731非讓渡球員交易大限前大動作補強，繼去年換來日籍強投達比修有之後，19日道奇正式宣布以5名小聯盟新秀交易到金鶯明星游擊手馬恰多（Manny Machado），讓原本已有8人兩位數全壘打的打線又提升了一個檔次。

「我們是領先差距最小的分區第1（半場勝差），有4隊緊追在後，」道奇總管贊迪（Farhan Zaidi）說：「我們覺得此時提升戰力有迫切性，而馬恰多是最好的選擇。」

道奇這次交易還算划算，送出5人只有1個頂級新秀，被評估為全大聯盟第4名潛力股的古巴外野手狄亞茲（Yusniel Diaz），另有兩名右投與三壘手、內野手各1。

贊迪表示，道奇與金鶯協商約1個月，道奇希望盡快得到馬恰多，金鶯方面則傾向拖到明星賽後才定案，道奇也加碼祭出符合金鶯期待的交易籌碼，確保本案不必拖到731前才敲定，免於夜長夢多。

馬恰多剛打完他的第4屆明星賽，生涯擁有兩座三壘金手套、3次在年度MVP票選擠入前10。他已經連3季敲出33轟以上，本季也維持打擊率3成15、24轟、65打點的高檔演出。

道奇原本的明星游擊手柯瑞西格（Corey Seager）因動了手肘韌帶手術而全季報銷，由中外野手泰勒（Chris Taylor）移防客串，如今馬恰多當然是接管游擊大關的最佳人選，在打序上則可能擔綱第2棒或第3棒。

馬恰多的合約將至年底到期，也就是說，道奇這筆交易可能就屬「短期租借」性質。去年他們換來達比修半年，的確一舉殺入世界大賽，但達比修也在世界大賽崩盤，這次補進馬恰多是否就是冠軍拼圖缺的最後一角，外界拭目以待。

(中時電子報)

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