推廣麻竹筍 太平農會竹筍饗宴席開300桌

響應參與太平農會竹筍宴活動，寶麗金餐飲集團推出每桌5000元的竹筍創意料理。（馮惠宜攝）

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新天地餐飲集團推出每桌6000元的竹筍大餐，8月4日訂桌只要5500元還免10％服務費。（馮惠宜攝）
太平農會與五家餐廳合作推出竹筍響宴19日盛大發表。（馮惠宜攝）

推廣麻竹筍，台中太平農會和5家餐廳推出「麻竹筍饗宴」，搭上父親節大餐一起行銷，太平農會19日舉辦記者會，邀請大家一起帶爸爸來享用餐廳大廚們精心烹調的「創意美食筍料理」，太平農會總幹事余文欽戴上廚師帽秀一手料理功夫。

台中太平盛產麻竹筍，一年產季長達8到10個月，年產量約800公噸，值夏季蔬果盛產，農會特別和台中市農業局以及在地5家餐廳：新天地餐飲集團、寶麗金餐飲集團、新台雞店餐廳、阿郎海產餐廳及宴陽樓小館即日起到8月19日一起推出每桌優惠價5000到6000元的「創意美食筍料理」。

太平農會指出太平麻竹筍6到9月是盛產期，每日產量可達10噸，透過竹筍饗宴活動餐廳一起推廣可消化至少20噸；台中市農業局長王俊雄也表示，餐廳採用的竹筍都是在農產品分級中等級最高的，透過和餐飲業合作，也讓消費者品嚐到最優質的竹筍料理，可以提升整體產業產值。

竹筍宴活動從101年開始搭配父親節辦理，吸引各地民眾刪來訂桌，今年活動從19日起為期一個月，參與的5家餐廳都能訂桌，而8月4日(父親節前周六)單日預計訂位數會達300桌，當日也加碼每桌附賺鮮採麻竹筍2支、太平在地生產蜂蜜調製蜂蜜飲、荔枝飲各一壼。

(中時 )

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