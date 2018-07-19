內政部：主動關懷娃娃戶長 綿密關懷網絡

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本報報導全台上萬戶娃娃戶長，並提醒關懷「脆弱家庭」引起內政部重視，內政部今天強調，將會主動關懷娃娃戶長問題，綿密關懷網絡。

全台娃娃戶長有1萬多戶，不少是因家庭變故，小孩被逼著提早長大。對此，內政部說明，這些娃娃戶長大多數是家長為學區設籍或減免賦稅的作法，實際上孩子與家長同住一起安全無虞，戶政查訪後均會請民眾依居住事實辦理遷徙登記。以2015年為例，共有1萬5884件娃娃戶長，經查訪後，僅20件通報屬高風險家庭。目前各縣市政府均有進行高風險家庭關懷查訪作業，綿密安全關懷網絡，請各界放心，政府均持續關注。

內政部表示，戶長是為因應戶籍管理所設，由戶內最年長之人擔任，主要在於戶內人口管理、戶口名簿保管及戶籍登記申請。如戶長為未成年人，仍須透過法定代理人處理其民法上的業務，其應有的權利及義務，不會因為擔任戶長而有所改變。現行戶籍法對戶長年齡未設限制，是考量某些特殊個案，例如僅有尚未歸化的法定代理人同住，若限制戶長年齡，恐造成民眾不便，也不利於問題個案的發掘，即時予以協助。

內政部指出，對於未滿18歲即擔任戶長的娃娃戶長個案，各縣市戶政機關每月彙整名冊送交各地社會局處進行篩檢訪視，並由個案就讀學校或當地教育局（處）提供主動關懷聯繫或必要協助，以跨機關合作能量，綿密社會安全關懷網絡。

(中時 )

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