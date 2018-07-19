越捷航空砸4千億 向波音購百架737 MAX客機

2018年07月19日 14:17 中時電子報 李靖棠

據路透社（Reuters）報導，英國范堡羅航空展（Farnborough International Airshow），再次傳出大筆訂單。來自越南的越捷航空（VietJet），砸下130億美元（約3,982.6億台幣）、向波音（Boeing）採購100架新型737 MAX客機，藉此擴大旗下機隊，進一步搶佔東南亞地區中短航程的市占率。

這筆訂單中包含兩款737 MAX：80架737 MAX 10和20架MAX 8。波音客機部門執行長麥克阿利斯特（Kevin McAllister）表示，「東南亞航空市場是成長最快的地區之一，越捷航空更是其中一個重要的大客戶。」其實，之前的越捷航空並非波音的客戶，旗下機隊多半來自其勁敵空中巴士（Airbus）。

最大型的737 MAX 10客機，機身的數據和特色表。（圖/波音官網）

身為越南首名億萬女富翁的執行長阮氏芳草（Nguyen Thi Phuong Thao），靈活的公司行銷與戰略計畫，讓越捷航空愈做愈大。除了先前的比基尼女郎宣傳和純金飛機模型外，她更在前年歐巴馬總統（Barack Obama）訪問河內時，砸下113億美元（約3,729億台幣），與波音公司簽下100架737 MAX客機的訂單，震驚廉價航空市場。

波音新型737 MAX系列客機。（圖/波音官網）

受惠於越南近年的經濟快速成長，越捷航空前年度載客量大漲3成，當今公司市值已突破12億美元（約396億台幣）。現任執行長阮氏芳草樂觀地表示，「（越南）市場成長潛力無限，受惠於龐大青年族群的旅遊需求和快速成長的經濟。」去年越捷的總載客量達到1,500萬人次，獲利為1.01億美元（約33.3億台幣）。

波音737 MAX型客機是在原來737客機基礎上改良研發的新型機種，目前尚無正式服役的客機，如以MAX 900型來說，總載客量為180人、滿載最大航程為6,658公里，未來將與空巴集團的新型A320 neo客機，搶攻各家區域航線的訂單。目前波音擬定推出5種版本，700、800、900、1000和廉航版本200型，將在2020年前後，成為波音公司下一階段的主力區域機種。越捷官方向媒體透露，新客機將會在2022至2025年間交付。

(中時電子報)