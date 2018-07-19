擺脫佛系印象？丁守中：戰法會更積極強勢

2018年07月19日 14:13 中時電子報 綜合報導

外界對國民黨台北市長參選人丁守中是否採佛系戰法頗多爭議，紛紛呼籲團隊改變策略，丁守中今天受訪時表示，的確各方意見很多，他也非常感謝，近期會轉換更積極、更有攻勢的戰法，針就議題攻防，或多上電視媒體，包括蔡英文總統、台北市長柯文哲的施政都會批評。同時在傳統組織之外，文宣與網路也會加強。

至於柯文哲幕僚「學姊」黃瀞瑩網路爆紅，媒體詢問藍營是否也有網路行銷新規劃或打美女牌？丁守中說，柯文哲有「學姊」，「我們有學妹」。但學妹是誰，丁守中沒有多談，而是強調柯文哲網路聲量高、點閱按讚多，卻不代表城市智慧化、數位化程度夠。

丁守中今天特地排開選舉行程，前往台北國際會議中心參加數位經濟創新論壇（DIF），他也指出，柯文哲的確網軍很強，但台灣政治太看表象，卻往往忽略台北市智慧化、數位化嚴重落後等問題，也導致城市競爭力持續下跌。這也是他今天之所以要參加這場論壇的原因。

至於媒體關心近期民調與柯文哲高低？丁守中說，各分民調高高低低，結果都在掌握，他對民心思變的現狀也很有信心。但他承認，打選戰還是要讓人有記憶點，這點會再加強，也有其他魅力會讓人看見。他也說，自己很多意見都是年輕幕僚甚至兒子的意見，這些看法都蠻好的，年輕人意見他絕對會接受。

(中時電子報)