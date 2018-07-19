吳音寧發文稱：不備詢是遵守法規 議員痛批 官員無奈

2018年07月19日 14:33 中時 陳燕珩

台北市議會上周開議，北農總經理吳音寧放話這會期不來議會備詢，引發藍綠議員大戰，今天是財建部門質詢第1天，吳不僅未現身，還在開會前1小時發臉書，稱不來備詢是「遵守法規」，讓議員痛批吳在挑釁市府、議會；產發局長林崇傑無奈說，市府有發正式公文請她來備詢，但對方不來，他也直言吳發文這個舉動「實在沒必要。」

吳音寧開議前就曾對外表示，依「台北市政府投資事業管理監督自治條例」，這會期不去議會備詢，但她會出席議會財建委員會的工作報告。台北市長柯文哲16、17日到議會施政報告時，藍綠議員為吳音寧該不該來吵翻天，當時議長吳碧珠裁示，議會有議會慣例，吳不應規避監督；柯文哲也稱他無法理解吳音寧的邏輯，她應該來備詢。

不過今天是財建部門質詢第1天，吳音寧仍未列席備詢，還在中午發布臉書，明指北市府投資北農股權占比22.76%未過半，依「台北市政府投資事業管理監督自治條例」規定，什麼人應到議會列席，法規寫得很清楚，不因人設事，才是民主法治的意義，「攸關體制，我會遵守法規。」

議員徐世勳今在議會直指，吳音寧不來備詢還發文，這完全是在挑釁議會、挑釁議長的裁示，若市府還默許這種行為，真的很要不得；產發局長林崇傑說，市府有正式行文給吳音寧，若議會邀請必須出席備詢，但她今天仍未出現，針對吳發文表態，林也直言「似乎是沒有必要做這些動作」。

隨後議員汪志冰也不滿說，她明明有下條子請吳音寧備詢，為何北農只派主秘來？市場處長許玄謀表示，一直到今天為止，市場處不停打電話、發公文要吳音寧備詢，但看臉書發文的意思，「她似乎是在遵守她認為的法令。」

議員戴錫欽質疑，吳稱財建委員會工作報告會來，今天財建部門質詢不必來，這是什麼邏輯？既然這樣都不要來了，北農預算就不要審。

最後議會財建委員會召集人鍾小平表態，包括市長、議長和委員召集人都有要求吳來備詢，府會一起要求她都不甩，根本是踐踏議會監督權，他會請吳工作報告不用來，直接辭職，否則委員會不會審查相關預算。

(中時 )