NBA》回憶簽約勇士前夕 考辛斯：連兩晚失眠

考辛斯坦承在今年自由市場剛開放時，連兩天都無法入眠。(美聯社)

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中時電子報

勇士在今年自由市場開放沒多久，就爆冷以1年530萬美元簽下考辛斯，正式宣告組成「五星戰隊」，考辛斯直到今天(19日)才公布當時他的心路過程，以及遭受其他球隊看不起的難過情緒，「當時我連兩晚都沒睡覺，真的！」

考辛斯是在《Showtime》訪問影片當中，親口透露美國時間7月2日他在拉斯維加斯復健時的複雜心情，這一天也是他跟勇士達成1年簽約協議的日子，「從昨天晚上到今天上午，我整個人感覺糟透了，真的感覺很糟糕。」

「我們前兩天聯繫一些球隊，」考辛斯在影片中表示，「鵜鶘從未打算給我合約，我能夠理解，下個球季對他們來說相當重要，所以他們不想把賭注放在1個受過重大傷痛的球員身上，這很酷！」充分表達他對鵜鶘的嚴重不滿。

「接著我們聯繫其他球隊，有些球隊認為我跟他們不太適合，或者已經很滿意當前陣容，那些根本就是瞎扯的回答或解釋，」考辛斯說，「有些球隊把話說得很坦誠，直接告訴我和我的經紀團隊，他們完全不想承擔風險。」

考辛斯甚至嗆聲，「我或許能跟爛隊簽長約，但這幫不了我，我跟可能終結生涯的傷勢奮戰已久，也清楚這給外界怎樣的感覺，但我根本他X的不在乎！」考辛斯目前還在進行腳跟阿基里斯腱的復健，下季傷癒復出時間未定。

(中時電子報)

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