2018年07月19日 14:54 中時 林淑娟

張立昂、子閎一起出席見面會售票記者會。（陳俊吉）

張立昂、子閎一起出席見面會售票記者會。（陳俊吉）

子閎帥氣認愛四葉草！甜蜜誇大馬女神：覺得她很棒

SpeXial團員林子閎與大馬創作國民女神四葉草爆出牽手情，事後也大方認愛，他19日與張立昂一起出席三立《三明治女孩的逆襲》售票見面會記者會時，被問到是否擔心戀情見光死，他帥氣回：「不怕！」至於兩人交往多久，他說沒有算，但不到半年。他過去四個多月來都在台中拍戲，如何維持遠距離戀情？他表示當然以工作為主，她也不會去探班，基本上拍戲滿忙，兩人不一定會天天視訊。

至於喜歡對方什麼地方？難道是被拍到時四葉草露出的屁股蛋？子閎聽了問題表情囧掉，臉色秒變正經地說：「覺得她很棒，外表不是重點，喜歡個性，她很正能量！」日前四葉草IG帳號被盜，與前男友的照片都被刪光，子閎認為駭客行為很不ok，認為這是人家的隱私。媒體開玩笑問他：「前男友照片被刪光有竊喜嗎？」他否認，也說四葉草的IG裡沒有兩人照片，「基本上我們不會拍照，腦海裡面的比較美！」

台視、三立週日偶像劇《三明治女孩的逆襲》以職場為故事主軸，播出後受到上班族女性觀眾們的歡迎，網路討論度高，女主角葉星辰也成完新一代小資女的代表，而繼《愛上哥們》售票見面會後，《三明治女孩的逆襲》也將於8/11(六)舉辦售票見面會，19日張立昂及子閎從台中拍戲現場趕回，舉辦發佈記者會，張立昂表示，這次見面會的內容還在設計中，不過他確定的是將與子閎從演員的分份轉換為歌手，兩人會在見面會中對唱「情歌」，由於張立昂與葉星辰在劇中粉紅泡泡不斷，每集都甜蜜親吻，讓子閎看的很不是滋味，虧說：「為何我都是安排在罵葉星辰？」最近勤健身的子閎本來說見面會粉絲可以摸到他膝蓋以下，後來又開玩笑加碼說：「開放到四角褲以下好了！」

(中時 )