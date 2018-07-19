嘉義三郎豆花 60年濃濃古早味

2018年07月19日 14:53 中時 呂妍庭

傳承近60年的「三郎豆花」包括豆花、配料甚至糖水，都是老闆林清水每天新鮮現作。（呂妍庭攝）

林清水堅持守住家業，賣的不只是阿公和母親傳承的手工豆花，更是這間店與在地60年難割捨的一分情。（呂妍庭攝）

林清水堅持守住家業，賣的不只是阿公和母親傳承的手工豆花，更是這間店與在地60年難割捨的一分情。（呂妍庭攝）

傳承近60年的「三郎豆花」包括豆花、配料甚至糖水，都是老闆林清水每天新鮮現作。（呂妍庭攝）

嘉義縣大林鎮「三郎豆花」從60年前一碗1塊錢，賣到現在1碗25元，標榜「天然、純手工」的傳統豆花，每天由第3代老闆林清水揮汗如雨，耗時數小時製作而成，就連糖水也數十年如一日，以台糖二砂炒煮成漿，雖然勞力活很辛苦，林清水堅持守住家業，賣的不只是阿公和母親傳承的手工豆花，更是這間店與在地60年難割捨的一份情。

第3代老闆林清水原本跟雙胞胎弟弟一起做生意，15年前母親林錦娥因年事已高想退休，他才接手經營從阿公手上留下來的豆花店，因堅持手作，每天都窩在3、40度的廚房內幹活，包括浸泡黃豆、磨豆漿、做豆花、煮糖水、配料等，幾乎都由他一手包辦，尤其旺季生意好，除了吃飯上廁所，幾乎沒離開過廚房一步。

林清水賣的豆花，從1956年阿公開始推著攤車叫賣起，就堅持每天新鮮現做，前一晚需將黃豆浸泡約5、6個鐘頭，隔天再把黃豆研磨成豆漿，經過數道步驟，凝固後加入手作糖漿，就是一碗好吃的古早味，強調遵循阿公和母親的經驗傳承，味道60年不變。

近年流行養生風，就連豆花也一樣，林清水10多年前就選用非基因改造的黃豆，雖然成本增加，他卻說「吃得健康最重要」，並透露，早年母親在現址對面，糖廠原料區辦公廳舍前的大樹下擺攤做生意，直至1991年自家購地蓋房，才遷到現址，無名小攤才有名字，至於為何叫三郎？其實是以父親的名字來命名。

林清水35歲從母親手上接下棒子，今年剛好滿15年，林清水說，雖然傳統古早味無法獲得年輕人的共鳴，但自家豆花可是很多大林人心中的家鄉味，外出遊子返嘉必吃，「吃了想念，不吃懷念」。

(中時 )