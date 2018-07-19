遭酒駕撞傷卻不給公傷假？桃清潔隊員槓上大隊

2018年07月19日 15:18 中時 葉臻

清潔大隊呼籲林男應該以合理、合法且適度的申請公傷假，維護大隊其他2600名清潔隊員公平權益。清潔工作示意圖非當事人。（葉臻攝影）

桃園環境清潔稽查大隊隊員林星位4年前在下班途中遭酒駕司機撞傷，經勞動部認定為職災，時隔近4年林員想續請公傷假遭清潔大隊拒絕，林星位19日在勞動部前抗議，環保局則認為林員至今請了400多天的假，大隊請他提出醫師診斷證明和復健計畫，他卻遲遲不肯繳交，因此無法核給復健公傷假，並非故意做對。

林星位2014年8月間，在下班途中發生車車禍，造成腳部受傷，休養1年半後在2016年2 月正式復工，清潔大隊表示，林員復工初期清潔大隊基於照顧隊員立場，將他安排守衛等較輕鬆工作，並持續依醫囑給予每天半日復健公傷假，直至2017年6月，近3年來共給予400多天公傷假，並支給相關的醫療費用。

清潔大隊表示，林男經大隊會同其前往桃園醫院就診後，醫生請林員提供復健計畫、目標及完整病歷作為審核依據，但他遲未提供相關資料，雖暫時終止林員的復健公傷假，但期間工資均照常給付，清潔獎金則暫依事病假規定扣減，若林員後續提供明確資料經認定必須持續復健，大隊將全數發還獎金差額，而桃園市政府勞動局以大隊短發清潔獎金為由裁罰，大隊認有審議空間，故已依行政程序提出訴願。

大隊強調表示，核給公傷假應有一定程序及依據，而非予取予求，大隊呼籲工會應協助林員提供資訊供專業醫院判斷，以合理、合法且適度的申請公傷假，以維護大隊其他2600名清潔隊員公平權益，勞動部則回應訴願會按照程序辦理，預計8月會有結果。

(中時 )