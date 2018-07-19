華航與空中巴士 A350 聯名彩繪機10月抵台 空飛圖首曝光

華航與空中巴士 A350 聯名彩繪機空飛圖首曝光。圖：華航提供

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中華航空今( 19 )日宣布，為歡慶 A350-900 XWB 新機於今年 10 月底前全數到位，首度與空中巴士( Airbus )合作，於第 14 架 A350，編號 B-18918 機身，彩繪代表雙方的圖案。

這架聯名彩繪機預計最晚將於今年冬季班表投入營運，屆時可望一睹其此次聯名彩繪以華航藍色企業識別色系於機尾流動交織出空中巴士經典碳纖維圖樣，饒富科技時尚及傳統編織美感，象徵東西文化交融；尾翼再以漸層噴漆「紅梅揚姿」點綴，打造出以航空公司企業色彩為主的聯名彩繪機，突顯華航高雅又具活力的品牌形象。

回顧華航 A350 系列彩繪機，第一架誕生於 2016 年，編號 B-18901，以臺灣國寶鳥類的「帝雉」為彩繪主角；2017 年再度推出第二架以「臺灣藍鵲」為主角的彩繪機，編號 B-18908，也是空中巴士交付航空公司的第 100 架 A350，意義非凡。華航彩繪機的設計，持續發揚臺灣文化及環境特色，當華航彩繪機翱翔天際，讓世界看見臺灣。

A350 的引進讓華航的旅客服務更加優質，除了歐洲的阿姆斯特丹、維也納、羅馬、溫哥華、檀香山及紐澳航線全面以 A350 直飛外，也投入部分亞太地區如香港、東京、大阪、曼谷、雅加達等航線。其中機內照明擁有 1,670 萬種色彩變化，首創情境燈光搭配音樂，營造歡樂愉快的舒壓環境，幫助減少時差影響。另外機外噪音相較傳統客機降低 20%，客艙噪音僅 57 分貝，更大幅提升整體搭機舒適度。

華航 A350 的引進象徵華航機隊更加年輕，客艙內設計獲獎連連，包括世界四大指標性設計大獎之一的日本 Good Design Award，美國知名旅遊雜誌《環旅世界》( Global Traveler )「最佳商務艙座椅設計」、以及知名國際航空設計評鑑 TheDesignAir 「2016 讀者年度票選大獎」、「2016 航空設計大賞」等。(優雅風采。

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