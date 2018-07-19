賴揆：落實長照2.0服務 輔具納入給付及建立新租賃制度

2018年07月19日 15:05 中時 張理國

行政院長賴清德今天出席「ATLife2018台灣輔具暨長期照護大展」開幕典禮時表示，台灣已於今年初正式邁入高齡社會，為落實長照2.0服務，已將輔具納入給付項目，並建立新的輔具租賃制度。今年已有30處輔具租賃服務所，明年將增至38處，另有111個服務據點、19輛巡迴服務車，提供諮詢、修復及收回等服務。

賴揆指出，去年是台灣的關鍵年，65歲以上人口數已等於14歲以下人口數。今年初65歲以上人口數破14%，使我國正式邁入高齡社會，並預計於2026年成為超高齡社會。在此社會背景下，政府政策必須調整，尤其是對於長者的照顧，蔡英文總統就任時提出「長照2.0」，目的也是為解決這日趨嚴重的社會問題。

賴揆表示，蔡總統認為長照服務須從社區化開始，讓民眾看得到、找得到也用得到，將醫療、社會服務及復建等結合，她並指示未來各鄉鎮或行政區域，均應有平價、機構式的長照服務。

賴揆強調，無論是社區式或機構式的長照服務，輔具皆不可或缺，除了讓個人、家庭或機構功能更加發揮，也減輕照顧者負擔。目前台灣輔具設計並非閉門造車，而是根據民眾需求研發，與社會進行回饋、互相激盪，讓功能更完善。

賴揆也感謝產官學研界共襄盛舉，同時感謝陽明大學「ICF暨輔助科技研究中心」，自2001年起，陸續接受內政部、衛福部委託，在多元輔具整合、研發及推廣有相當成果，並促成此次國際大展。

賴揆也說，此次輔具展擁有120家智能服務企業參與，設有500個參展攤位，提供2,000種以上的智能服務產品，並以問題導向蒐集12個「大哉問」，使民眾更瞭解輔具與長照服務，對後續產業推廣有很大助益。隨後賴院長參觀智慧照顧體驗區及物理治療主題館，瞭解長照智慧監控通報系統、居家照護平台、行動及健康復健輔具、離床輔助機器輔具的應用及機能。

(中時 )