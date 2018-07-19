台北》命中受女人庇護？細數柯Ｐ生命中的女人

台北市長柯文哲曾自曝，小時候算命師曾說「一生都受女人庇護」，而他也認為能有今天，背後的女人都扮演重要角色。（趙雙傑攝）

友善列印
中時電子報
/整理報導

台北市長柯文哲的幕僚「學姐」黃瀞瑩，在網路節目《木曜4超玩》播出後爆紅，更引來民進黨北市議員王世堅辦公室質疑，影片是否有宣傳市政效果，研究室主任沈志霖甚至找黃瀞瑩前來問話，遭網友痛批耍官威，「學姊」為老闆扳回一城。而柯文哲也曾自曝，小時候算命師說過自己「一生都受女人庇護」，而他也認為能有今天，背後的女人都扮演重要角色。

據《信傳媒》報導，在柯文哲的背後，除了母親何瑞英和妻子陳佩琪在背後支持外，秘書蔡壁如也缺一不可，總統蔡英文在柯文哲在從政之路上，更是扮演重要的角色。現在看來，名單上要再多一個「學姊」了。

當柯文哲說錯話時，都可以看到柯媽媽何瑞英在背後他處理善後，不論是民進黨在猶豫是否理讓柯文哲到正式決裂，都可看到柯媽媽在背後緩和氣氛，順便做公關加油打氣。甚至柯媽媽日前參訪松山慈祐宮，也可看到身邊跟著親民黨和時代力量候選人，柯媽媽的影響力不容小覷。

當柯文哲受到攻擊抹黑時，柯太太陳珮琪都會親上火線為柯Ｐ闢謠。從台大愛滋事件到4年前柯文哲參選時的MG149案風波，都可以看到陳佩琪拿出有力證據強烈反擊回去，成功止血。而陳佩琪有時也會透過臉書分享夫妻的互動趣事，深獲粉絲喜愛。

在柯文哲打拼事業上，秘書蔡壁如是他最可靠的夥伴。蔡壁如從台大醫院一路追隨柯文哲到市政府，蔡壁如都是柯文哲幕僚的核心人物，連副市長陳景峻都無法撼動蔡壁如的地位。

而「學姐」黃瀞瑩的高人氣成功幫柯文哲跳出文大宿舍案的風波，更讓年輕世代牢牢記住「阿伯」和「學姊」。

當然在柯文哲的從政之路上，最重要的貴人就是蔡英文。雖然這次民進黨選擇自提人選，和柯文哲分道揚鑣，但是民進黨黨中央仍舊採取不打、不攻擊柯，甚至不惡言相向，基本上一直到現在都對柯文哲保持善意。

(中時電子報)

陳其南要故宮「徹底」台灣化 敢不敢做兩件事
選總統？柯Ｐ首表態世事難料 吳子嘉：小英麻煩大了

大群館翻版！市議員戴錫欽爆：柯… 政府派遣工2年歸零 柯P：最大問…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。