台北》命中受女人庇護？細數柯Ｐ生命中的女人

2018年07月19日 15:03 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

台北市長柯文哲的幕僚「學姐」黃瀞瑩，在網路節目《木曜4超玩》播出後爆紅，更引來民進黨北市議員王世堅辦公室質疑，影片是否有宣傳市政效果，研究室主任沈志霖甚至找黃瀞瑩前來問話，遭網友痛批耍官威，「學姊」為老闆扳回一城。而柯文哲也曾自曝，小時候算命師說過自己「一生都受女人庇護」，而他也認為能有今天，背後的女人都扮演重要角色。

據《信傳媒》報導，在柯文哲的背後，除了母親何瑞英和妻子陳佩琪在背後支持外，秘書蔡壁如也缺一不可，總統蔡英文在柯文哲在從政之路上，更是扮演重要的角色。現在看來，名單上要再多一個「學姊」了。

當柯文哲說錯話時，都可以看到柯媽媽何瑞英在背後他處理善後，不論是民進黨在猶豫是否理讓柯文哲到正式決裂，都可看到柯媽媽在背後緩和氣氛，順便做公關加油打氣。甚至柯媽媽日前參訪松山慈祐宮，也可看到身邊跟著親民黨和時代力量候選人，柯媽媽的影響力不容小覷。

當柯文哲受到攻擊抹黑時，柯太太陳珮琪都會親上火線為柯Ｐ闢謠。從台大愛滋事件到4年前柯文哲參選時的MG149案風波，都可以看到陳佩琪拿出有力證據強烈反擊回去，成功止血。而陳佩琪有時也會透過臉書分享夫妻的互動趣事，深獲粉絲喜愛。

在柯文哲打拼事業上，秘書蔡壁如是他最可靠的夥伴。蔡壁如從台大醫院一路追隨柯文哲到市政府，蔡壁如都是柯文哲幕僚的核心人物，連副市長陳景峻都無法撼動蔡壁如的地位。

而「學姐」黃瀞瑩的高人氣成功幫柯文哲跳出文大宿舍案的風波，更讓年輕世代牢牢記住「阿伯」和「學姊」。

當然在柯文哲的從政之路上，最重要的貴人就是蔡英文。雖然這次民進黨選擇自提人選，和柯文哲分道揚鑣，但是民進黨黨中央仍舊採取不打、不攻擊柯，甚至不惡言相向，基本上一直到現在都對柯文哲保持善意。

(中時電子報)