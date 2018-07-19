衛福部規劃3年至少120億預算 改善原鄉醫療不均

2018年07月19日 15:25 中時 張理國

行政院會上午聽取衛福部所提「解決健康不平等、原鄉醫療資源之現況與展望」報告，為解決原鄉醫療資源有限問題，衛福部共提出原住民族及島醫事人員養成等10項行動計畫，衛福部次長何啟功說，預計今年起投入40億元預算，到2020年止，未來3年預算規模不會低於120億元。

衛福部報告指出，原鄉的就醫次數包含使用醫療經費高於全國平均數，但原住民平均壽命比全國平均少8.06歲，為改善醫療資原落差，衛福部提出10項行動計畫，包括原住民族及離島醫事人員養成；部落健康營造；原鄉醫療資源提升；原鄉論人計酬試辦計畫；高風險孕產婦健康管理試辦計畫；菸酒檳防制試辦計畫；原鄉事故傷害防制試辦計畫；原鄉三高防治試辦計畫；原鄉消化系癌症防治試辦計畫；山地原鄉結核病主動發現計畫。

何啟功說，推動10項行動計畫，以今年度預算來看，資助經費約40億元，包括在地醫療照護品質約2.6億，在地醫療量能投入10.6億，全民健保偏鄉醫療照顧20.5億元，傳染病防治0.9億元，慢性病管理與健康促進3.6億元經費，C肝防治1.7億元，整合照護網絡0.27億元；至於2018至2020年10項行動計畫共投入的經費，何啟功說，會在此基礎上視計畫投入狀況進行調整，基本上「只會多、不會少」。

針對醫事人力培育方面，何啟功說，從1969年到2017年培育985人，醫學系529人，牙醫77人其他醫事人員379人，相關計畫會持續進行。

具有醫師背景的賴揆在聽取報告後表示，重視原住民族健康權，消弭福利與醫療照護的不均等，是蔡英文總統保障原住民族權利重大政策之一。衛福部從原住民個人、家庭及部落等三個層面，並藉由數據找目標、由在地找人才、由文化經濟找方法，強化健康知能與疾病篩檢，提升母嬰健康，以及改善原鄉醫療服務、提供整合照護，希望提升原住民族生活品質，縮短健康不平等，值得肯定。

賴揆也盛讚，衛福部的報告非常有高度，從原住民族健康權整體角度出發，且執行計畫相當務實，衛福部應與原民會共同合作，並透過中央與地方協力，積極落實相關政策，在推動過程中，務必考量原鄉地區在地理環境的限制及文化特質，共同構思具前瞻性、創新性及文化敏感度的策略，並對醫療照護資源作更有效率的規劃，以建構普及、可近且高效率的健康照護環境。

有原住民身分的政院發言人Kolas Yotaka(谷辣斯．尤達卡)則說，衛福部的報告，對於縮小城鄉差距、改善原鄉醫療資源不足「踏出非常重要的一步」。

(中時 )