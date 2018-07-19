醫界統計 洗腎患者逾半數死於「心血管疾病」

2018年07月19日 15:16 中時 鄭郁蓁

台灣洗腎率高居全球第一，也占據健保費用第一名，但腎病後期往往會出現「高血磷症」，傳統都會透過服用鈣片來控制磷，但腎臟科醫師臨床卻發現，服用鈣反而導致血管硬化，造成50%的患者會死於心血管疾病。

新光醫院腎臟科主任呂至剛在腹膜透析腎友協會舉辦的記者會中指出，台灣慢性腎臟病盛行率約11.3%，全台有273萬名腎臟病患者，其中有8.5萬人必須洗腎，每年耗費大量健保資源，位居健保費用排名首位，平均一名患者一年要耗損60萬元健保費用。

呂至剛表示，磷存在許多調味料、蛋白質中，是導致血管硬化的主因，而一般人可以透過腸胃道吸收磷，再透過尿液排掉，但腎臟病患者由於腎功能不佳，患者血液中的磷離子無法排出體外，不僅會刺激甲狀腺素分泌，導致骨頭釋放出磷與鈣質，釀成骨質疏鬆、造成心血管硬化造成心血管疾病機率增加。

而過去，過去多以鈣片、鋁片等磷結合劑減少患者體內的磷，但長期使用卻可能增加「鈣負擔」，影響腦部及骨頭，同樣會提高心血管疾病增加將近50%。

不過呂至剛表示，近年已有「檸檬酸鐵」的降磷劑，可以有效排磷，減緩腎功能惡化，且同時以鐵取代鈣，不僅不會造成血管硬化，還能同時「補血」，且能有效延緩腎臟病患者洗腎治療。

呂至剛醫師也提醒，因磷主要來源為蛋白質與調味料，一般腎友應維持均衡飲食，避免攝取高蛋白類食物，加工食品、零食等也應盡量避免食用，且勿信偏方用藥，民眾半年進行一次尿液、血壓檢測，檢查腎功能。如不幸罹患腎病，也應儘速諮詢專業醫師，提早接受治療。

而16歲就被醫師宣布要洗腎的康康(化名)，至今已經洗腎9年，他分享「我覺得人生就像心電圖，如果一帆風順的話，就完蛋了」他在家人的守護與陪伴下，九年一路走來，不但常保樂觀積極的態度，本身也是一名運動好手，此外還加入中華民國腹膜透析腎友協會的志工團，幫助其它腎病患者進行心理輔導，過往有高血磷困擾的他，除了服藥之外也會服用新型磷結合劑，有效控制症狀。

(中時 )