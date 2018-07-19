吳音寧堅持體制不去 網酸：到議會備詢就違法嗎？

2018年07月19日 15:14 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

不去議會就是不去！吳音寧今(19)午發臉書重申，不會赴北市議會備詢，完全不理會議員們砲聲隆隆，連台北市長柯文哲要勸她無效。吳音寧表示，法規明明白白公告，轉投資事業總經理應一體適用，不必列席議會，她會依循體制，遵守法規，這才是民主政治的意義。不過，網友反問，「若到議會備詢，就違法嗎？」

吳音寧臉書上問道，遵守法規，不是民主法治體制最基本的原則嗎？她在貼文臚列了北市府轉投資公司的股權占比。

台北市政府投資富邦金控（股權占比15%）、投資台北捷運公司（股權占比73.75%）、投資悠遊卡公司（股權占比39.27%）、投資台北畜產公司（股權占比48%）、投資台北花卉公司（股權占比40%）、投資台北漁產公司（股權占比48%）、投資台北農產運銷公司（股權占比22.76%）、還投資桃園大眾捷運公司（股權占比6.67%）等等。

為相關投資事業的管理及監督，台北市政府訂定了「台北市政府投資事業管理監督自治條例」，經議會通過，規範相關權責事項，包含應由何人到議會列席等。

吳音寧認為，明明白白公告的法規已說明，市府投資事業都該一體適用。她說，不管誰在市府投資的公司裡擔任總經理或董事長的職務，都應遵循的法規。不因人設事，才是民主法治的意義。吳音寧說，攸關體制，她會遵守法規。

雖然網友一面倒支持她，別去議會給議員蹧蹋，但也有人持反對意見，照吳音寧的說法，「『攸關體制，我會遵守法規。』換言之，若到議會備詢，就違法嗎？」、「監督，就推遵守法規 搶位置，卻不提沒專業」。

(中時電子報)