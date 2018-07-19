三類跨一類 新移民之子指考一中榜首

2018年07月19日 15:15 中時 林欣儀

新移民之子廖政華以三類組身分跨考一類組，奪下中一中一類組榜首。（林欣儀攝）

大學指定科目考試成績出爐，台中一中一、二、三類組榜首分別為廖政華(左起)、吳秉儒、王韋翰。(林欣儀攝)

大學指定科目考試成績出爐，台中女中何昀倩(右起)、孫子貽、盧歆倍、林奕秀都考取好成績。(林欣儀攝)

大學指定科目考試成績出爐，台中一中廖政華因喜愛觀察別人，想選讀台大心理系，申請入學時因1級分之差飲恨，跨類組參加指考、考到該校一類組榜首。曾到法國交換學生的台中女中盧歆倍熱愛寫作，想讀台大圖書資訊系，指考前努力衝刺三個月，奪下校內一類組榜眼。

廖政華的母親為印尼籍，身為新移民之子的他說，從小就知道父母無法幫忙自己的課業，就此養成主動學習的態度，學測時以71級分錄取政大心理系，但因與目標台大心理系只差了1級分，想證明自己也能上台大，決定全力拚指考。

廖政華以三類組學生身分跨考一類組科目，沒想到一類成績達529.5分，奪下一中一類組榜首，他笑說，聽到自己是學校榜首，感覺有被嚇到，因4月才開始衝刺指考，讀書方法就是建立規律的讀書時間，以平常心面對。

長相甜美的盧歆倍升高二時曾到法國交換學生一年，她說，在法國學習到蒐集資料的能力與獨立處理事情，返國後自然科成績一度落後，曾經物理考了28分，花了半年時間不斷追趕進度，因從小對文字工作很感興趣，想選讀台大圖書資訊系，申請時因英文差1級分飲恨，決定衝刺指考。

原本是三類組的盧歆倍指考前每天到學校圖書館念書，鎖定課本內容複習，並著重加強歷史、公民。盧歆倍鼓勵有機會到國外交換學生的人可把握機會，她說，出國可以體會到讀書是真的為了想讀書、而非為考試而讀書。

(中時 )