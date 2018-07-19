彰化芳苑拒絕紙廠進駐 演出「掃地出門」行動劇

2018年07月19日 15:33 中時 鐘武達

芳苑鄉民抗議紙廠要進駐申請復工，演出「掃地出門」的行動劇。（鐘武達攝）

芳苑鄉群眾抗議紙廠進駐，當地選出的民意代表全都到齊相挺。（鐘武達攝）

芳苑鄉東泰紙廠申設多年無法開張，最近盛傳又有關係企業計畫住駐並申請復工再度引發關注，上百名居民19日更齊聚紙廠門口演出「掃地出門」行動劇希望廠商死心。彰化縣環保局會表示，將秉持嚴謹態度審核，會維持環境的正義。

抗議活動包括立委洪宗熠、鄉長洪和▲、鄉長參選人林保玲、林濟民；縣議員陳一惇、吳淑娟、謝彥慧、縣議員參選人洪騰明、蔡金蓮、二林鎮長兼縣議員參選人張國棟等都到場聲援，同時聯署表達反對紙廠立場。

彰縣環保聯盟總幹事施月英說，埔心鄉華德美紙廠及芳苑鄉東泰紙廠是關係企業，都有製造汙染的紀錄且屢遭開罰，這樣的汙染企業如果到芳苑營運，汙染只會更嚴重，大家才要站出來反對。

芳苑鄉反汙染自救會總幹事林連宗表示，東泰生技造紙公司名為「生技」，但排放的廢水有多種重金屬，工廠又與新寶國小緊鄰，噪音、空氣都會影響到學生受教權益，新寶村有養殖區，也是地層下陷區，更不應有高用水產業進駐。

環保局表示，東泰於2013年試車階段因將未經處理原廢水繞流排放經查獲，已命停止試車及駁回申請許可，該公司去年提出第1次重新申請因超過補正期限又駁回；今年第2次重新提出，但期間多次民眾抗爭，雖要求該公司需依《公害糾紛處理法》提出和在地政府機關或團體簽訂環境保護協定，但未見協定書。

環保局強調，東泰申請復工案另涉工廠設立登記及地下水使用等問題，將會同相關主管機關共同會勘以釐清相關疑慮，後續也將嚴格把關。

(中時 )