3C控忙逛街忘帶走背包 遇熱心警看管

謝男到派出所領回背包一直感謝警方熱心。（馮惠宜翻攝）

友善列印
中時

30歲3C控謝男逛台中一中街時竟然將放有兩台筆電、一台手機、一台平板的背包放在機車上，幸好遇熱心的員警巡邏發現，並將它帶回派出所，待謝男發現後到派出所領回，不但不敢置信，也頻頻向警員道謝。

台中市警察局第二分局公園派出所所長李銘卿、警員陳峻豪晚上9時巡邏經精武路發現一台機車上道有一只包背包，兩人先是在當場守望，一直未見主人出現，怕會遭人偷竊，於是將背包帶回派出所代為保管，並貼心在機車上留下紙條，通知背包主人至派出所領取。

倆人返所後一邊清點背包內之物品，一邊嘗試聯繫背包主人；沒想到不看還好，一看差點跌破現場執勤員警的眼鏡，原來背包裡總共裝有兩台筆電、一台平板及一台手機，全都是價值不菲的3Ｃ產品。

約過了一個多小時後，30歲失主謝男總算至派出所領回背包，經清點確認無訛，所有財物都在，頻頻向所內員警表達感謝之意，臉上表情像是鬆了一口氣，感到無比雀躍與感激，謝男回想當時，停好機車後竟一時大意，忘記拿背包便直接離開，背包內滿滿都是他的寶貝3C用品，如果沒有警方熱心帶為保管，被偷走的話他真的會欲哭無淚。

謝男對於背包失而復得，頻頻向警方致謝，並稱自己以後不會再那麼粗心，對於員警親切為民服務之精神，備感窩心與感激。

(中時 )

三類跨一類 新移民之子指考一中… 國立中興高中指考成績亮眼 陳家…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。