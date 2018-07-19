3C控忙逛街忘帶走背包 遇熱心警看管

2018年07月19日 15:16 中時 馮惠宜

30歲3C控謝男逛台中一中街時竟然將放有兩台筆電、一台手機、一台平板的背包放在機車上，幸好遇熱心的員警巡邏發現，並將它帶回派出所，待謝男發現後到派出所領回，不但不敢置信，也頻頻向警員道謝。

台中市警察局第二分局公園派出所所長李銘卿、警員陳峻豪晚上9時巡邏經精武路發現一台機車上道有一只包背包，兩人先是在當場守望，一直未見主人出現，怕會遭人偷竊，於是將背包帶回派出所代為保管，並貼心在機車上留下紙條，通知背包主人至派出所領取。

倆人返所後一邊清點背包內之物品，一邊嘗試聯繫背包主人；沒想到不看還好，一看差點跌破現場執勤員警的眼鏡，原來背包裡總共裝有兩台筆電、一台平板及一台手機，全都是價值不菲的3Ｃ產品。

約過了一個多小時後，30歲失主謝男總算至派出所領回背包，經清點確認無訛，所有財物都在，頻頻向所內員警表達感謝之意，臉上表情像是鬆了一口氣，感到無比雀躍與感激，謝男回想當時，停好機車後竟一時大意，忘記拿背包便直接離開，背包內滿滿都是他的寶貝3C用品，如果沒有警方熱心帶為保管，被偷走的話他真的會欲哭無淚。

謝男對於背包失而復得，頻頻向警方致謝，並稱自己以後不會再那麼粗心，對於員警親切為民服務之精神，備感窩心與感激。

(中時 )