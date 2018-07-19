白宮經濟顧問：美陸貿易爭端 球在習近平一邊

2018年07月19日 15:56 中時 王嘉源

美國之音（VOA）中文網19日報導說，美國總統川普的經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）18日表示，大陸國家主席習近平正在阻止一項解決美陸貿易爭端的方案。庫德洛說，儘管習近平的首席經濟顧問、副總理劉鶴希望停止美陸貿易爭端，但習近平拒絶就大陸強迫技術轉讓和其它不公平貿易政策做出改變。

白宮國家經濟委員會主席庫德洛在接受美國財經電視頻道CNBC的採訪時，做此表示。庫德洛說，他跟他的團隊去北京，就坐在劉鶴和他年輕助手的旁邊，他說，「我認為他們是真誠的，因此這是希望。但另一方面，我認為習近平主席眼下沒有任何意圖跟進我們已經進行的討論。我認為川普總統對這些所謂的談判非常不滿意，他保持著壓力。我支持他，」

庫德洛稱，「就我們現在所知，習主席眼下不希望達成交易。他阻止了遊戲的進行。因此我認為他必須動起來，我們在等他。球在他一邊。他們可以在一個下午就解決問題，通過提供更滿意的做法，基本上就是全世界都知道的中國必須做的事情：降低關稅、降低非關稅壁壘、停止竊取智慧財產權、允許在中國的外國公司擁有全部所有權。」

他說，美國是世界大國中關稅最低的，平均大約是2.5％，而大陸的關稅平均大約是14％。

據美國之音報導，庫德洛說，美國指責大陸不公平的貿易政策，包括盜竊智慧財產權和強迫轉移技術，「整個世界都同意美國的看法，歐洲同意我們的看法，加拿大同意我們的看法，每個人都知道這是事實。」

他稱，不僅全世界都同意，就連大陸也心知肚明，「根據美國的消息來源，中國政府承認他們是錯的，我多次從我的消息來源知道這一點。但是，直至今天，他們拒絶採取行動。他們知道他們是錯的，他們知道全世界都知道他們是錯的。」他說，「他們完全沒有對此作出回應，哪怕0.01％，沒有對我們要他們改變盜竊智慧財產權和強迫技術轉讓的要求作回應！」

庫德洛為川普的貿易政策辯護，他說，川普做的事情是正確的，這些事情應該在數年前就做。他解釋說：「首先，世界貿易體系已經破裂，世貿組織已經破裂；其次，最大的罪魁禍首是中國，特別是2000年中國進入世貿組織後，他們還被世貿組織稱作不發達的第三世界國家，這是胡說。因此，中國利用最惠國待遇設置高關稅、非關稅壁壘，竊取我們的智慧財產權，強迫許多美國合資公司轉讓技術，他們不允許美國人擁有全部所有權。現在，你在中國的某個省開家合資公司，你擁有49％股份，他們擁有51％或更多，地方黨的領導人像黑手黨一樣，要你必須把全部計劃攤在桌上，包括高科技，他們的專家來把它打開。」

(中時 )