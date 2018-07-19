國立中興高中指考成績亮眼 陳家盈有望上台大

2018年07月19日 15:27 中時 沈揮勝

國立中興高中第一類組考生徐煜傑、陳家盈，分別獲得474分以上高分，其中陳家盈（右）具原住民身分，可望錄取台大。（國立中興高中提供）

大學指考成績19日放榜，南投縣指標校園國立中興高中今年有176人應試，整體成績亮眼，社會組和自然組之全校最高分大幅提升，第一類組徐煜傑、陳家盈原始總成績分別為474.55分、474.45分；第二類組廖俊傑345.2分，加上生物科其三類總分為414.7分。

值得注意的是，陳家盈具原住民身分，她在學測考出62級分，指考拚出474.45分。由於原民考生若取得文化及語言能力證明，原始成績將可加權35%，陳家盈有望錄取她心目中的理想校系，即台大財務金融學系。

至於該校一類組最高分徐煜傑，目標是成大法律系。廖俊傑最感興趣的是獸醫系或藥學系，正朝著他的目標更邁進一步。

中興高中校長王延煌、教務主任任以真指出，該校各科達前標人數分別為國文21人、英文11人、數甲6人、數乙16人、化學3人、生物3人、歷史19人、地理18人、公民與社會17人。

各科最高分為國文82.4分、英文81.5分、數甲81.2分、數乙93.6分、公民80分、地理88分、歷史82.9分，成績亮眼。

(中時 )