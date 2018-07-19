AirAsia 台北－清邁直飛航線下午四點開賣 單程未稅588元

2018年07月19日 15:34 工商 張佩芬

亞洲低成本航空領導品牌AirAsia秉持以「現在人人都能飛」為服務宗旨，致力於提供優質航空服務。2018年9月30日起，AirAsia持續提供南向旅遊新航線，直飛泰北清境度假勝地-清邁，今日下午由台北公司行銷業務總經理陳長星宣布下午四點機票開賣，特惠價588元，要搶要快。

泰國AirAsia (Thai AirAsia) 首席執行長Santisuk Klongchaiya表示，為滿足消費者對旅遊的期待，AirAsia不斷將其航空網絡拓展，尤其是高潛力的新航點更是AirAsia的口袋名單，而台北擁有多元旅遊景點以及高CP值的旅遊方式，更是泰國旅客心中首選的旅遊地點。

Santisuk Klongchaiya也指出，清邁擁有歷史悠久的蘭納古城文化、豐富的自然風光以及保有完整泰國傳統節慶活動，更是全球旅客心中最佳亞洲旅遊城市之一。新航線的開航後，可讓台灣消費者更輕鬆前往清邁，也可再藉由泰國AirAsia豐富的國內航班網絡探索其他泰國城市。

陳長星表示，泰國一直是台灣人最喜歡前往旅遊的東南亞國家之一，而清邁更是2017年全球性旅遊雜誌《Travel and Leisure》票選「好感度最高的亞洲城市」第一名，其迷人的寺廟與傳統、獨特美食，可以說是泰國北部的一塊瑰寶，相信無論是喜歡悠閒旅遊、或是偏好探索自然文化、甚至是熱愛冒險行程的旅客，都會被清邁吸引，可望 2018年9月30日AirAsia「台北-清邁」正式首航之後，將成為台灣民眾首選的旅遊城市之一。

AirAsia目前共有6條從台灣出發的直飛航班，分別為台北/高雄-吉隆坡、台北-沙巴、台北-馬尼拉、台北-宿霧以及甫於7月12日正式開航的台北-克拉克航線，台北-清邁航線將是台灣出發的第7條直飛國際航線，首賣震撼價單程未稅新台幣588元起，即日起可預訂2018年9月30日至2019年3月29日的航班。

而泰國AirAsia (航班代號FD)目前擁有46條國際航班飛往33個城市、35條國內航班飛往23個府。

(工商 )