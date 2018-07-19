全台第一支！黑松玩創意 沙士變透明了

「黑松沙士清爽der透明限定版」7／20限量上市。(圖／業者提供)

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不要懷疑，這也是黑松沙士！國內飲料大廠黑松大玩創意，繼推出減糖35％的「黑松沙士清爽der」，並開出文青風快閃選物店後，這次再推出減色100％的透明沙士，成為國內第一款透明版碳酸飲料，「黑松沙士清爽der透明限定版」限量35,000瓶將於7/20(五)上市，可望引起搶購熱潮！

黑松近年來積極推動品牌年輕化！5月底才在松山文創園區周邊，開出國內飲料業第一家快閃選物店，以白色牆面、蹺蹺板等文青風裝潢佈置，加上以「黑松沙士清爽der」為基底的創意飲品，吸引許多網美、部落客分享，在社群上引起高度討論！

暑假飲料旺季到來，黑松再推出全台第一支透明版國民飲料「黑松沙士清爽der透明限定版」，將於7/20(五)在自家的選物店起跑開賣；7/23(一)起則與蝦皮購物聯手，採限時販售形式。

黑松沙士品牌經理王秀瑤說，「黑松沙士清爽der透明限定版」是採用獨家技術製程，做到透明卻保留綿密氣泡及沙士風味，在盲測試飲調查中發現，一般消費者很難分出透明版與原味清爽der間的差異，成功做到減色100%但風味依然清爽der。

因應新品上市，黑松表示，「黑松沙士清爽der選物店」也推出一系列「透明活動」，民眾只要在7/20(五)至7/23(日)來店出，示身上的透明配件並打卡，即可免費獲得一瓶｢透明清爽der｣；店內餐飲Bar也同步推出新品「清爽der透明版夏日繽紛特調」，繽紛爽字冰搭配透明沙士絕對是網美必拍。店外販賣機將隨機販售「清爽der透明限定版」和「清爽der一般版」，帶給消費者更有趣的購買體驗！

(工商 )

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