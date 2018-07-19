日本煉油商擬禁伊朗原油 10月或零進口

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旺報

共同社19日報導，關於美國要求各國停止進口伊朗產原油的問題，日本各煉油巨頭正在就停止進口展開最後協調。由於銀行結算等手續也將停止，預計進口量最快將於10月降至零。雖然煉油商打算用沙烏地阿拉伯等其他中東產原油來代替，但採購費用必將增多。

日本普通汽油全國平均零售價已超過每升150日元，有人擔心這進一步推高石油製品價格。

美國已表明退出伊朗核協議並重啟制裁，要求各國到11月4日前停止進口伊朗原油。三菱日聯銀行和瑞穗銀行擬停止伊朗相關交易，正在就此展開協調。煉油商很可能也將無法進行結算。考慮到上述情況，各煉油商已開始為防止石油製品供應停滯進行準備。

日本政府正在與美國開展談判，希望能繼續進口伊朗原油。美國國務卿蓬佩奧10日曾針對繼續進口伊朗產原油的情況適用的經濟制裁稱，擬探討把部分國家排除在外。不過他並未表明其中是否包括日本，日美談判走向不明朗也對各煉油商的應對造成了影響。

伊朗是全球屈指可數的產油國，伊朗原油在日本原油年進口量中約佔5%。某煉油商負責人表示，與其他國家相比伊朗產具有價格優勢，因此我們以一定比例進口，擔心代替採購導致費用增多。

據經濟產業省介紹，美國歐巴馬前政府對伊朗發動制裁時，日本曾與美國達成協議，同意2012年進口量較上年減少約四成，但繼續進口。雖然2016年制裁被解除，但進口量並未回升。

(旺報 )

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