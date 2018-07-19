14年潭雅神綠園道多處老舊 立委爭取前瞻補助更新

2018年07月19日 15:47 中時 王文吉

潭雅神綠園道多處休憩座椅有劣化情形，台中市府將進行更新改善。（洪慈庸辦公室提供）

潭雅神綠園道多處設施損壞生鏽，市府將發包進行修繕更新。（洪慈庸辦公室提供）

為協助「潭雅神綠園道整體設施改善暨環島支線建置計畫」，立委洪慈庸爭取中央前瞻計畫，獲教育部體育署2100萬元補助。台中市府規劃將改善50公里車道動線、路口夜間警示設施，並串聯環島支線，目前正設計招標中，未來將營造成為友善自行車道，讓騎乘環境更舒適安全。

立委洪慈庸、台中市觀光旅遊局副局長陳育正、體育署休閒設施輔導科長黃幸玉及忠義里長林義木、六寶里長步佔鐘、秀山里長蔡錦塘等19日前往潭雅神綠園道視察，由觀旅局簡報「潭雅神綠園道整體設施改善暨環島支線建置計畫」。

觀旅局官員說明自行車道節點鋪面及動線改善、木作設施整修、全線綠化、路口夜間警示設施、增加服務設施、燈具及欄杆修繕更新、指示牌及導覽牌改善等；環島支線段成型標線、導引標誌自行車道拓寬、標誌標線、休憩設施、無障礙通行改善等。

洪慈庸表示，潭雅神綠園道已啟用14年，長年日曬雨淋造成多處設施損壞生鏽，她協助市府爭取中央「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-營造休閒運動環境計畫」項下子計畫「營造友善自行車道」補助，將改善沿線休憩設備、增加服務設施、路線指引牌、照明及夜間引導系統等。

「改善自行車道環境，讓車友及旅客更自在安全的漫遊！」洪慈庸指出，潭雅神綠園道新增設置的服務設施及數量，可符合車友及旅客使用需求，並結合入口處「潭心計畫」共同發展；環島支線建置，則可串聯山線及市區知名景點，包括東豐自行車綠廊、綠川、柳川、樂成宮、20號倉庫藝術特區等，進行整體規劃。

陳育正也說明，該計畫總經費3500萬元，獲體育署補助2100萬元，改善包括潭雅神綠園道14公里、環島支線36公里，共50公里；目前正在設計招標階段，預計2019年3月開工、11月完工。至於林義木提到，自行車道沿線缺乏公共廁所及路燈設備不佳等問題，陳育正承諾會納入改善項目。

(中時 )