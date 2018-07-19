MLB》又一個曼尼落腳道奇 10年後的馬恰多能再掀旋風？

2018年07月19日 15:50 中時電子報 李弘斌

金鶯明星游擊手馬恰多（Manny Machado）被交易至道奇，令人不禁想起10年前另一位赫赫有名的「曼尼」、也就是以強打著稱的拉米瑞茲（Manny Ramirez），也曾在洛杉磯引起旋風，這位「金童曼尼」也可以嗎？

其實馬恰多在金鶯出道時，因為本名曼紐（Manuel）被暱稱為曼尼，就常被連結到拉米瑞茲。畢竟生於佛州的馬恰多也是多明尼加後裔，兩人的棒球才華也同樣炫目。

當然，兩位曼尼也有許多截然不同之處。整整大了20歲的拉米瑞茲一直以爭議言行著稱，我行我素的個性恰似其名言「曼尼就是曼尼」（Manny being Manny），2011年甚至因被驗出禁藥而遭大聯盟禁賽，才有輾轉來中職義大犀牛效力的插曲。

相較之下，馬恰多一直是個模範生，職業生涯幾乎沒有什麼脫序的言行。而且比起以打擊見長、防守評價一般的拉米瑞茲，馬恰多可是擁有兩座金手套的內野手，甚至是先以防守闖出名號，再持續證明其打擊潛力。

原本除了暱稱、國籍、棒球天分的連結，其他地方都像平行線的兩個曼尼，生涯際遇這次巧妙地在洛城跨時空交會。

10年前，拉米瑞茲在731大限前被紅襪交易至道奇，洛杉磯就是好萊塢的所在地，在這個永遠不乏奇人異士的城市，拉米瑞茲幾乎是毫無違和感的融入，招牌的辮子頭成了球迷的最愛，他也用出賽53場就敲17轟，打擊率3成96的猛爆表現，讓道奇打入暌違20年的國聯冠軍賽。

拉米瑞茲在道奇待了兩年多，於2010年8月遭到釋出，被白襪吸收。但別忘記他轉到洛城時已經36歲，幾乎把生涯最後的巔峰都貢獻於此，也讓道奇連兩年打入國聯冠軍賽，讓球迷感念不已。

10年過去，道奇多突破一步挺進到世界大賽，卻仍差最後一哩路，而這個任務交給了比當時的老曼尼小了10歲的馬恰多。

從戰力面來看，攻守兼備的馬恰多可以替道奇加分更多。但循規蹈矩的他，恐怕無法像怪才拉米瑞茲當年那樣撼動洛城，帶起一支年輕有潛力的隊伍。尤其打擊上無縫適應國聯投手群，如何複製當年拉米瑞茲的功力，也是金童曼尼現在的考驗。

(中時電子報)