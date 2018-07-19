仿F-18促銷 美F-15要武裝24枚飛彈大升級

2018年07月19日 15:54 中時電子報 楊幼蘭

波音正運用說服川普政府，為美國海軍採購更多F-18「超級大黃蜂」（Super Hornet）商業策略，默默向美國空軍促銷新型F-15戰機。

據美國《防務一號》（Defense One）網與《大眾機械》（Popular Mechanics）網報導，了解專案的軍事與業界消息人士透露，被稱為F-15X的新型F-15有更現代化的飛行控制系統，座艙顯示系統與雷達。

此外，F-15X戰機火力將大增，搭載超過24枚空對空飛彈，比美國空軍旗下的任何一款戰機都多。波音官員不願明確證實，他們正在致力促銷F-15X。

波音防務，太空與安全（Boeing Defense, Space & Security ，BDS）全球銷售副總裁康寧漢（Gene Cunningham）說，國際市場正在擴大，而這製造了機會，或許他們能回頭和美國空軍探討未來升級，或甚至採購F-15的事宜。

美國空軍自2001年下單採購5架F-15E戰機以來，就沒有再買過新F-15戰機。F-15E為縱列雙座戰機，能轟炸地面目標，並攻擊空中對手。

原版F-15戰機在1972年首飛，而美國空軍現役的許多F-15都在1980年代服役，機齡比它們的駕駛還大。

美國空軍高層說，目前他們正在評估混搭戰機的策略。而觀察家說，選項包括新型F-15和F-16戰機。

(中時電子報)