世界盃男籃》菲澳亂鬥判決出爐 13名球員遭禁賽

2018年07月19日 15:51 中時電子報 黃及人

針對2日在菲律賓舉行的世界盃男籃亞洲區資格賽爆發嚴重鬥毆衝突，國際籃總(FIBA)在19日宣布判罰結果，正如先前預期，菲律賓、澳洲兩隊都沒有因此喪失世界盃資格賽參賽權，將有13名球員、2名教練遭到禁賽處罰。

菲律賓將有10名球員、2名教練遭遇世界盃禁賽處分，其中處罰最重的是阿布瑞瓦的禁賽6場，禁賽5場有波葛伊、克魯茲與賈拉隆；禁賽3場有羅密歐、傑森威廉斯、布拉奇與羅沙利歐；禁賽1場的有阿奇拉與萊特。

菲律賓總教練雷耶斯也被禁賽1場，更因違反運動精神行為，加罰10000瑞士法郎(約台幣30萬元)的罰款，菲律賓助理教練烏伊奇科將被禁賽3場，菲律賓籃球協會則被罰款25萬瑞士法郎，約折合台幣750萬元。

至於澳洲只有3名球員遭到禁賽，其中處罰最重的是基克特的禁賽5場，梅克(效力NBA公鹿隊)則是禁賽3場，高爾丁禁賽1場，澳洲教練團沒人禁賽，只是澳洲籃協面臨10萬瑞士法郎，也是300萬台幣的罰款。

2日這場菲澳大戰，雙方第3節發生激烈肢體衝突，就連菲律賓場邊工作人員都加入戰局，最後菲律賓僅剩3人可以上場，乾脆故意犯規到只剩1人沒收比賽，最後以53比89吞敗，如今隨著禁賽結果出爐，也算暫時塵埃落定。

(中時電子報)