建中生為興趣轉讀社會組1學期 指考成全國榜首

2018年07月19日 15:56 中時 張潼

北一女中劉亭昀今年指考在傳統二類5科拿到469.6分，極可能是全台榜首。（劉亭昀提供）

大學指考成績單今天寄發，建國中學許品彥高三下學期才轉讀社會組，在沒有補習、僅專心研讀課本的狀況下，國英史地公5科拿到452.40分，成為全台該採計組合最高分；北一女中劉亭昀則在傳統二類5科拿到469.6分，極可能是全台榜首。

自104學年度起，大學招聯會決議入學採計最少3科、最多5科。一般大學各類科系較常採計的成績組合包括商科的國英數乙，一類組國英數乙史地、國英數乙史公、國英史地公，二類組國英數甲物化，以及三類組國英數甲化生、英數甲化物生等組合。

建國中學考生許品彥這次在校內拿下一類組國英數史地、國英數史公、國英史地公3採計組合全校最高分，且國英史地公分數452.40分，對照大考中心數字，全台最高分落在450.01至455分，確定許為該採計組合全台榜首。

他受訪時笑說，考試時不緊張，但昨晚卻緊張到失眠，沒想到公布成績會那麼緊張。許品彥還透露，升高二分組時，自己「隨波逐流」，看學校那麼多人選三類組，乾脆也選三類組，但自己高一高二上成績只在中後段，二下雖有進步，但自己一向對社會組大學科系如法政、商管比較有興趣，決定三年級下學期轉組至一類組。

許品彥說，因為學測前有專心準備社會科，加上自己有興趣、讀得來，轉組至一類組雖只有一學期，也沒有補習，並沒有什麼銜接問題。他也說，自己不太會整理筆記，就是靠專心讀課本、老師推薦的講義，也會時時要求自己不要滿足於現狀，要追求進步等。許表示，想讀台大法律系財法組，未來考慮雙主修，希望能朝科技法方面努力，可以同時應用到法律、數理專長。

北一女劉亭昀這次在傳統二類5科國英數物化拿到469.6分，因大考中心公布的數字，465.01至470分間有4人，她只差0.4分就是470分，極有可能是全國最高分。她受訪時說，國中時看了法醫影集「Body of Proof」，從此開啟對人體在學術與應用方面的興趣，所以未來想朝醫學系努力。

(中時 )