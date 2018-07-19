為台灣隊加油 這家咖啡廳優惠送好康

2018年07月19日 15:59 中時 馮惠宜

世界盃虹吸咖啡大賽即將在9月於日本東京登場，台灣代表隊也於日前選拔出爐，台中連鎖咖啡業者「歐客佬咖啡農場」儲備店長張維欣經三年努力，終於奪下台灣區選拔賽冠軍，子弟兵代表台灣出賽，歐客佬執行長王信鈞不但發大紅包，還要斥資百萬元送選手到日本集訓一個月，分享這項喜悅，該咖啡店從20日到22日一連三天全館咖啡豆、精品掛耳式咖啡包，買一送一！

歐客佬咖啡農場從去年世界盃虹吸咖啡大賽（WSC）台灣選拔賽，大放異彩，首次出現同一體系4位選手，同時包辦全台前六強之後，今年捲土重來，三位選手之一不僅勇奪冠軍，9月份將代表台灣前往日本與各國好手較勁之外，還分別奪得亞軍、殿軍的佳績。

歐克佬旗下參賽者除張維欣獲第冠軍取得參加世界盃比較資格，朱紹麒也獲亞軍，另王正儀獲殿軍，三人19日在太原旗鑑店重現比賽時沖煮的過程及咖啡讓消費者品嚐。

27歲的張維欣學企管，家裏養雞，卻毅然踏上咖啡職人之路，他連續三年參加台灣選拔賽從最早獲第四名，去年拿下第二名，到今年終於得到第一名，他說，這個歷程就是突破自我的一段歷程，他也希望自己能站上國際舞台，讓世界看見台灣。

王信鈞表示，歐客佬積極培育國內咖啡人才，鼓勵員工利用下班空檔時間多學習，也設置專業咖啡教室，模擬比賽場地規格，培訓國際咖啡師SCA考官，期許在咖啡產業裏提供顧客更專業的服務。這次子弟兵將代表台灣出戰世界盃，他已準備送張維欣提前到日本做一個月的集訓，也希望透過限時三日買一送一活動和消費者分享這項喜悅。

(中時 )