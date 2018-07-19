大學指考填志願解析 專家：醫學系自費要420分以上

2018年07月19日 16:03 中時 林志成

大學指考成績今天公布，考生接下來就要選填志願，升學專家推估，商管科系錄取分數較去年上升2分、一類組科系則降10分、二類組科系提高7到15分、三類組降3到5分（但醫學系持平），進醫學系自費的門檻是420分、公費是417分，台大醫學系自費要453分才有機會。

升學專家張景翔表示，今年指考國文科只考選擇題、不考非選擇題，造成考生得分大幅提高，頂標達77分，比去年67分增加10分；今年國文科80分以上有4217人，比去年151人大幅增加4066人，甚至創紀錄有5人考98分以上。此外，今年歷史、地理、公民及物理等科則比去年難，考生得分下降。

張景翔根據各科5標推估，今年採計國、英、數乙等3科的商管科系，預估錄取分數會較去年上升2分；採計國、英、數乙、歷、地、公等6科其中5科（歷地公等3科中採計2科）的一類組（社會組）科系，會較去年下降10分。

至於三類組科系，各大學醫學系今年錄取分數應該跟去年差不多，但預估台大醫學系錄取分數是453分，比去年的450.6分提高2.4分，是個例外。張景翔表示，要進各大學醫學系自費要420分以上、公費則要417分；其他一般三類組非醫學系的錄取分數則會較去年降3到5分。

考幾分可以進台大？張景翔推估，一類組要402分、二類組380分、三類組365分，分別比去年降10分、增10分、降10分。

(中時 )