女主播付190萬封口費 前公婆再用抓姦片勒索250萬

主播秦綾謙。（照片：TVBS提供）

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中時電子報

TVBS美女主播秦綾謙2016年和「小鮮肉」在淡水幽會，被前夫破窗捉姦並拍下蒐證光碟；秦綾謙和「小鮮肉」各付出190萬「封口費」，事後前公婆卻以蒐證影片要脅秦支付婚禮、房租等費用共250萬。新北地院依恐嚇取財罪將婆婆蔡女判刑8月，公公吳男判刑則5月，可15萬元易科罰金；可上訴。

2016年9月，秦綾謙在「小鮮肉」安德烈淡水住處遭到丈夫吳炳輝破窗捉姦，吳炳輝並拍下秦女和小鮮肉安德烈的蒐證光碟，事後，秦綾謙否認通姦，並表示「沒被抓姦在床、只是在聊天、2人都衣著完整」；同時她還特別強調，當時垃圾桶被拿去，「驗也驗不到精液」。

不過檢方調查發現，捉姦當天，秦綾謙、安德烈就與前公婆簽下保密協定，2人各付190萬元「封口費」後，將影片交由律師銷毀。但秦的前公婆吳欣蒼、蔡馨樂疑似備份蒐證光碟，事後多次向秦綾謙強索250萬元，甚至還鬧到TVBS高層，揚言如果不給錢，就要把備份影片外流給電視台，讓秦綾謙身敗名裂。新北地檢署在今年1月8日依恐嚇取財罪嫌將吳、蔡2人起訴。

據蘋果報導，法院開庭時，吳欣蒼、蔡馨樂均否認恐嚇取財，辯稱是秦女騙婚騙財，才會追討婚禮費用、房租、家具與停車費等等，共250萬元。

法院審理認為，前公婆身為長輩，卻不知愛護疼惜，不斷恐嚇造成秦女惶惶不安，身心嚴重受損，始終矯飾犯行，毫無悔改，耗費司法資源，惡性非輕，因此依4個恐嚇取財罪判前婆婆蔡女8月徒刑，前公公吳男則是一兩個恐嚇取財罪判刑5月，兩人均可易科罰金；尚可上訴。

(中時電子報)

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