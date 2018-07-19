近選舉敏感時刻 彰化勇警橫跨濁水溪 雲林查獲非法槍彈

2018年07月19日 16:14 中時 鐘武達

逼近選舉的敏感時刻，彰化縣田中警方18日上午跨過濁水溪到雲林縣古坑鄉查獲60歲劉姓男子持有土造霰彈長槍、土造獵槍各1把與各式子彈，劉嫌供稱是向已故友人購買槍枝，目的是要驅趕偷吃柳丁的獼猴，全案訊後依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》罪嫌移送雲林地檢署擴大偵辦。

田中警分局偵查隊副隊長鄭登源指出，日前該隊接獲線報，指稱曾經目睹家住雲林縣古坑山區綽號「紅勳」的劉姓男子持有霰彈長槍，警方獲報不敢大意，立即派員跨區前往埋伏並蒐證，果然查出劉男確實經常都會到雲林及嘉義等山區狩獵，「持有非法槍枝的可能性相當高」。

警方見時機成熟，並經向雲林地檢署及臺灣雲林地方法院聲請搜索票後前往劉男住處查緝 ，赫然不僅起獲1把土造霰彈長槍、還有1把土造獵槍，更有36發霰彈槍子彈與2包鋼珠等。

劉男供稱，因為在雲林古坑山區種有柑橘及柳丁，果實經常都會遭到獼猴破壞，所以才會向死去友人購得該土造長槍用來獵捕或驅趕。他的說詞，警方持保留態度，將深入查證並追查槍枝來源與是否涉及其他刑案。

田中警分局長鄭穎聰強調，為防制「107年公職人員選舉」期間發生槍擊案件，確保選舉期間的治安，警方將全力投入加強肅槍與掃蕩黑道幫派等行動，呼籲有心人絕對不要以身試法。

(中時 )