孫藝真弟魏河俊主演《鬼病院》 透露「姐夫」丁海寅直呼他本名

2018年07月19日 16:04 時報周刊 張毓琪

《鬼病院》以偽紀錄片形式拍攝，觀眾更能身歷其境。friDay影音提供

韓國實境恐怖片《鬼病院：靈異直播》被封韓國近十年最恐怖的電影之一，在韓國票房飆破台幣5.6億元，台灣票房更是破2千4百萬元，榮登今年台灣票房最高的韓國恐怖片冠軍。

該片由魏河俊、朴智賢 、朴成勳、吳研雅、文藝媛、李丞旭等人主演。其中魏河俊因韓劇《經常請吃飯的姐姐》飾演孫藝真的弟弟爆紅，網友也起底原來她跟孫藝真屬同一個經紀公司，網友誇孫藝真是位人美心也美的好姐姐，願意照顧與提攜後輩。

而該劇播畢後，魏河俊還在IG放上一段影片，網友眼尖發現他飾演的弟弟被劇裡的爸爸、媽媽、姐姐等人打遍，就是沒有被「姐夫」丁海寅揍過，魏河俊受訪時曾透露「看到海寅哥的臉心情就會很好，不，光聽到名字都會很開心。」更曝丁海寅都用他的本名「賢兒」來稱呼他，他們兩個都有讓人感染力的微笑，也讓腐女網友想把他們兩隻「小奶狗」給湊作堆。

《鬼病院：靈異直播》以偽紀錄片形式拍攝，描述一網路廣播節目招募膽大之士來一同參與「恐怖實境體驗秀」前往昆池岩探險，進行鬼屋探險直播，卻一去不回。據傳韓國昆池岩精神病院地曾關押過大量政治犯和重度精神病人，十年前病人突然集體被院長殺害，院長失踪，醫院也因此被封閉至今，就連韓劇《信號》也曾在該地取景。《鬼病院：靈異直播》20日friDay影音全台首播。

(時報周刊)