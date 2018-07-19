兒童癲癇發作檢查才知竟罹腦癌 質子治療後劍擊賽獲第三名

陳小弟是長庚質子中心第一批治療的患者，今天到長庚與診治他的醫師切蛋糕，慶祝重生。鄭郁蓁攝影

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14歲陳小弟弟原定居美國，三年前因爺爺過世，回到台灣奔喪，但喪禮結束後，突然頭痛、嘔吐，癲癇發作，從來沒有過相關症狀的他，送醫才知竟罹患罕見的原發性惡性腦部腫瘤「脈絡叢癌」，因5公分大小的腫瘤作怪，才引發難以忍受的肢體反應，所幸切除腫瘤之後再輔以質子治療，追蹤良好。

根據統計，台灣每年新發約500例兒童腫瘤，其中最好發的是白血病，其次就是中樞神經腫瘤的腦癌。長庚2015年成立至今，18歲以下病例中，最多是腦瘤，占了半數，其次為軟組織肉瘤、神經母細胞瘤、鼻咽癌等。

林口長庚醫院兒童內科部主任江東和表示，這類脈絡叢癌十分罕見，僅占兒科約1%，在他30多年的行醫經驗中，僅看過3例，其中2人因為救治時間稍晚了一些，最後預後不佳而未能保住性命，陳小弟則是因為即時搶救、加上醫療團隊腫瘤拿得相當乾淨，追蹤2年半以來恢復良好。

陳小弟弟回憶說，自己熱愛運動，在劍擊領域更是發光發熱，突如其來的生病，讓他非常徬徨，看著自己頭髮被剃光、實在不知道自己發生了什麼事情。

為陳小弟進行放射治療的林口長庚醫院放射腫瘤科醫師曾振淦指出，考量18歲以下兒童仍在發展，腦部非常敏感，普通放射治療使用高能量X光，無法隨意在腫瘤區停住，且往往會伴隨長期後遺症如聽力、視力受損，內分泌失調導致長不高，以及認知缺失，早期許多父母後來都要花很多時間為孩子做復健。

而質子治療可調控位置，在穿透腫瘤區後停住，比起普通的放療，會有較大面積的正常腦組織暴露在低劑量的輻射內，但使用質子治療，比較少的正常腦組織暴露在低劑量的輻射內。可以降低對孩子未來生長發育的影響。

曾振淦說，陳小弟弟每次放射治療都要趴臥，一趴就是兩個小時，連大人都受不了，好在陳小弟弟有運動習慣，有過人的耐性和體力才能完成30次的化療，且經過智商評估，都非常正常。現在的陳小弟不但返回美國校園繼續未完成的學業，也沒放棄他喜愛的劍擊運動，甚至在今年4月還參加區域性的劍擊比賽，奪下第3名的佳績。

雖然質子治療對年紀小的病童是較好的放射治療選項，但目前仍屬自費項目，部分家庭經濟能力不足以負擔。長庚醫院則自2015年11月至2018年6月間，已補助15名兒童癌症需接受質子放射治療的經濟弱勢個案，補助達830萬元。

(中時 )

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