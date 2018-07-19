配合海灣旅遊年 日月潭今年將續辦夜航

2018年07月19日 16:08 中時 沈揮勝

日月潭夜航，感受寧靜氛圍。（資料照片／沈揮勝攝）

為讓遊客有機會感受「寧靜琉璃湖」氛圍、體驗日月潭夜間丰采，14艘電動船業主去年在嘉年華系列活動期間推出「夜航試辦專案」。這是自1990年興業號發生船難後，27年來首見日月潭遊艇夜航！因成效不錯，今年配合推動「2018年海灣旅遊年」，確定將再續辦！

月初才剛到任的日月潭國家風景區管理處副處長郭振陵指出，日管處轄內雖然沒有無際無邊的海岸，但卻有著全台最大的天然內陸湖泊，搭配近年推動節能減碳所補助電動船，推動夜航等多元遊憩，只要安全作得妥善，確實值得嘗試。

日管處日前邀集相關主管機關及業者等召開夜航活動籌備會，決定將在10月至11月嘉年華系列活動期間，再次辦理「電動船夜航」，但詳細時程與收費、保險等細節，業者仍在研商中。

日管處先將積極投入各項軟、硬體的準備或擴充。包含夜間售票亭、碼頭夜間燈光及潭區周邊光的環境之營造；除利用台灣燈會取回之花燈作為布置，另委託執行整體光雕環境規畫，以土亭仔燈塔、眺望平台及北旦水域等既有設施，加強活化呈現。

包括參與夜航人員加強訓練，日管處更將結合推動之日月潭下午茶遊程，透過「食遊日月潭2.0」整合雲品飯店、涵碧樓等在地飯店、特色茶點業者，輔導並提升電動船遊湖餐點內容，讓遊客得以悠然品茗、嘗餐點，享受夜景氛圍。

(中時 )