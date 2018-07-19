魯味放山雞夏日好開胃！台北菜市場美味一籮筐

2018年07月19日 16:13 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

炎炎夏日，出去一下就滿身汗，有時食慾也會受影響！盛夏如何開胃嘗美味呢！其實方法很簡單，台北市眾多菜市場就藏有很多特色料理！如魯味放山雞、涼拌雞絲、雞絲飯、紅豆湯等都是夏日避暑料理！今（19日）地方媽媽-秀娥來到台北市松江公有零售市場與傳統市場達人一同開直播介紹各種消暑開胃好料，同時還分享市場好康！

台北傳統市場節為了照顧常吃外食的朋友推出「健康好食週」活動，規劃輕鬆料理包讓民眾在家也可上網訂購市場美味，今與松江市場合作推出涼爽企劃-夏日開胃料理包，集結市場優質攤商嚴選市場好物，有創意料理的雞同鴨講(賞)、一物兩用的雞胸肉以及補血聖品紅豆湯，民眾只要透過網路使用手機線上輕鬆一點即可下單，好吃美味的夏日開胃料理包即刻送到你家！

已經超過50年歷史的益宏油飯，讓秀娥大呼好吃。（台北市市場處提供）

直播現場松江市場黃信東副會長帶著秀娥遊逛市場，介紹松江市場歷屆獲得天下第一攤的知名攤位，像是消暑飲品好選擇的養生蔬果汁、吉祥松江店以及觀光客最愛的滋美珍肉脯店。當天由攤商現場示範如何使用夏日開胃料理包，三道料理只需要十五分鐘就可以輕鬆上桌，減輕家庭主婦的負擔。

「夏日開胃料理包」集結市場優質商品，有珍育魯味放山雞獨家首賣創意料理的雞同鴨講(賞)，使用羅東的放山雞以及宜蘭櫻桃鴨料理而成，放入特製醬料及花生粉，讓人食慾大振。還有南北滴雞精推出的雞胸肉，簡單手撕能製作涼拌雞絲和雞絲飯以及獲得天下第一攤金賞吉祥松江店推出的補血聖品紅豆湯。

秀娥、又仁表示自己也是在南部市場附近長大的孩子，其實非常喜歡逛傳統市場。（台北市市場處提供）

現場民眾陳小姐表示：「平常上班已經很累，回到家還要準備晚餐會覺得很麻煩，今天看到這個料理包發現很適合我，料理步驟很簡單而且食材是來自傳統市場就覺得很新鮮。我以為只有大賣場才有在賣這種料理包，沒想到傳統市場也有這種服務。」

台北市市場處何相慶科長說：「時代變遷腳步快速，消費者習慣也不斷改變，傳統市場要如何與大賣場競爭是市場處與傳統市場不斷思考的課題，市場處希望能透過健康好食週的活動讓攤商能夠學習使用不同管道接觸到更多消費者。」

(中時電子報)