指考放榜彰中文組奇蹟學生 學測數學9級分衝到100分

2018年07月19日 16:28 中時 吳敏菁

許庭榕。（彰中提供）

指考成績19日揭曉，數學乙頂標為84分；彰化高中許庭榕、何昇翰、楊匯吾、馮紀維贏得滿分佳績，語文資優班學生許庭榕更從學測數學科只有9級分，痛定思痛 ，一次次演練歷屆數學習題，苦心孤詣，衝到指考數學考了100分，自己也嚇一大跳，替視數學為大敵的學生，立下了標竿模範。

甫從馬來西亞沙巴叢林探險回國的許庭榕說，學測其他考科都有14、15級分，只有獨數學考科是慘不忍睹的9級分，決定放棄申請學校。痛定思痛後向數學科老師吳伊薰請益；一次次演練歷屆試題，也在老師協助下蒐集全國各區模擬考題深入研究。

「哇！考出奇蹟來了！」許庭榕考到了100分了，自已也嚇到，奉勸所有想要征服任何一門單科的學弟妹，未必要向艱深難題下戰書，如果遇到瓶頸，不妨穩紮穩打，基本題都熟練了，進階題其實都可以順勢而為。

導師國文科張秀絹老師說，許庭榕廣泛閱讀、勇於發言，能條理井然且富有見地，本來看好他專攻法政學群或社會與心理學群，學測後他的第一志願曾經一直變動，還一度動念投考科大機械系；直到後來才立定志向以「財經」學群為目標，

帥氣的許庭榕說，父親是上班族，常分享市場趨勢，捨棄申請報名指考，其實視對商學有很深的興趣，是基於對金融秩序本源的好奇、可能也單純被優渥的薪資吸引，但至少知道「我要的是什麼」。自認興趣廣泛，沒拿到理想的學測成績後，決定往更艱難的目標前進，證明了努力的確有回報。

(中時 )