搶泰國商機 亞航推台北－清邁588元起

2018年07月19日 16:24 中時 陳祐誠

長榮航空7月1日開航台北－清邁直飛後，亞洲航空（AirAsia）也加入戰局，宣布9月30日直飛每周4班，今（19）日下午4時起祭出震撼促銷價，單程未稅588元起，優惠至開航日止。

台灣人赴泰國旅遊，每年約60萬人次，泰國年輕人也很瘋來台灣觀光，航空公司看好商機，紛紛搶食台泰航線商機。過去威航（V Air）也曾開航台北－清邁，不久後收掉，台灣人想去清邁只能透過轉機，長榮航空7月1日才開航台北－清邁直飛，獨家直飛不久就被打破，亞航今正式宣布加入戰局。

泰國亞洲航空（Thai AirAsia）首席執行長Santisuk Klongchaiya表示，亞航不斷擴張航空網路，高潛力的新航點更是公司的口袋名單，台北擁有多元旅遊景點與高CP值旅遊方式，是泰國旅客心中極佳的旅遊地點。未來台北－清邁每周4班（二、三、五、日），9月30日首航前，推出單程機票未稅價588元起。

Santisuk Klongchaiya指出，清邁擁有歷史悠久的蘭納古城文化、豐富自然風光及保有完整泰國傳統節慶活動，曾獲選全球旅客亞洲最佳旅遊城市第一名；亞航則連續10年被SKYTRAX評選為全球最佳低成本航空，歡迎台灣旅客前往清邁度假，以優惠票價、享受世界級服務。

(中時 )