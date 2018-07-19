以蟲剋蟲 草蛉量化生產做環保

2018年07月19日 16:25 中時 游昇俯

運用「生物防治」方式去除害蟲，不用灑農藥，但過去常用於番茄、胡瓜、草莓、茄子等作物的天敵昆蟲「草蛉」，多經由人工飼養，飼養不易，「農民都要不到」，農委會苗栗區農業改良場研發台灣首見的天敵昆蟲智慧化生產體系，透過物聯網監測，大幅節省人力，讓草蛉產量提升到每個月、單一儲存桶就有6百萬隻，預估可帶來1000萬產值。

使用化學農藥容易造成環境污染，近年國際潮流多尋求生物防治方法，透過「天敵昆蟲」寄生、捕拾作物害蟲，達到保護作物的目的。2018台灣生物科技大展19日起一連展出四天，其中由農委會苗栗區農業改良場與台灣大學合作研發的「草蛉智慧化飼育系統」

國際上經常運用的天敵昆蟲草蛉，是蚜蟲、葉蟎、介殼蟲等害蟲的剋星，常運用於番茄、胡瓜、草莓、茄子等作物。

目前主要由人工飼養，無論是收卵、取繭、餵食都要有人力介入，「草蛉智慧化飼育系統」將過去仰賴人力的飼育程序全部自動化，將草蛉從卵到繭、到成蟲的生長過程，變成一套生產流水線；透過影像監測判斷、把關，搭配物聯網，飼主只要從手機上就可知道草蛉成長狀況。

生物防治是農業新趨勢，苗栗區農業改良場場長呂秀英表示，人工飼養成本高，產量卻不高，每個月僅得64萬顆蟲卵，目前供應不夠，「農民都要不到」；但飼育系統單一的儲存箱，每個月就能產出6百萬顆蟲卵，大大提升飼育效率。

600萬顆的蟲卵可守護約40公頃面積的農地，目前農民多以在田間投放草蛉「卵片」的方式，進行生物防治，每片卵片售價約200至300元，未來量產，預估可創造1000萬元產值。

(中時 )