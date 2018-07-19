越南媽媽愛無悔！來台幫傭15年 換得正妹女兒讀碩士

2018年07月19日 16:41 中時電子報 林郁庭

【台越文化交流系列】Mẹ của tớ là ô sin 我的媽媽是外籍幫傭（影/Hang TV - 越南夯台灣 授權使用）

希望媽媽能感到自豪，這些用青春、用生命換得的成績。（圖/Hang TV - 越南夯台灣 授權使用）

台灣有愈來愈多的「新住民」，不僅僅只是來工作，甚至還在台灣結婚生子。近日，有來自越南的阮秋姮分享她的故事，指出14年前媽媽因家裡經濟因素，到了台灣幫傭工作，幾年後她高中畢業，決定到台灣讀書，二妹也跟著到台灣留學，因為母親的辛苦，讓她們姊妹2人能成家和攻讀碩士。

「Hang TV - 越南夯台灣」在YouTube頻道分享一支名為「我的媽媽是外籍幫傭」的影片，阮秋姮用影片表達對媽媽的感謝。她提到自己的母親因為經濟關係，在 14 年前選擇來台灣幫傭，後來自己高中畢業，也決定來台灣念書，「媽媽的雇主很好，讓我跟她住在一起，我才能順利完成學業」，而二妹在越南大學畢業後，也跟著到台灣留學，「我們母女三人在台灣，終於再次睡在同一張床上」，讓人聽了相當不捨。

阮秋姮表示，在台灣她獲得很多體驗，參加許多活動、推廣越南文化，並且認識現在的老公。不過，現在媽媽的合約到期，準備返回越南了！她不禁感嘆，「今天，媽媽在台灣的工作結束了，我們又要再次分離！」、「媽媽用14 年在台灣的幫傭生活，換得我在台灣成家、二妹攻讀碩士、小妹給她生了個可愛孫子的機會，希望媽媽能感到自豪，這些用青春、用生命換得的成績」。

網友們看到阮秋姮的分享影片後，紛紛直呼「好感人」、「母愛真偉大」；還有不少人希望阮媽媽回去越南之後，可以好好地含飴弄孫。

(中時電子報)