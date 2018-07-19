喜劇精靈「恐慌症」上身爆瘦！陳幼芳永別最愛的舞台劇

2018年07月19日 16:47 中時 林淑娟

陳幼芳、陳文山。（緯來）

陳幼芳、陳文山。（緯來）

陳幼芳爆瘦。（緯來）

被譽為「喜劇精靈」的陳幼芳，在緯來電影台自製電影《我的刁蠻女明星》與陳文山互軋演技碰撞火花為戲增添喜感，但她卻驚爆因「恐慌症」將永遠辭演最愛的舞台劇！她感嘆著「我只要一上台恐慌症就會發作，演了24年從沒想過有這天。」為了找回健康，她每天勤拍打練氣功，不僅重回30年前的體重，56歲的陳幼芳更誓言絕不退休：「我熱愛表演，演到100歲都沒問題」。

陳幼芳不僅擅長搞笑，能歌善舞，也在《我的刁蠻女明星》發揮所長，自創一段迎賓舞又唱又跳大展專才，她笑說：「第一次跟文山合作演夫妻鬥嘴鬥上癮了，下一部我們要再續夫妻情」。但她近期宣布將永遠辭演最愛的舞台劇，令人震驚！

她說：「我不演舞台劇了，電視跟舞台劇不一樣，電視可以NG，肚子痛上個廁所再回來；但舞台劇不論感冒咳嗽都得硬撐，台灣沒有備角，壓力好大，有任何狀況我都會硬ㄍㄧㄥ到底，導致恐慌症發作，即使膝蓋已經包成一大包還是得唱跳，感冒咳嗽氣喘快死掉的感覺，現在只要一上舞台就會發作，心悸、頭暈、拉肚子，吃了一年的藥爆瘦，於是去年底我決定永別24年的舞台劇再也不演了！」

雖然不演舞台劇，但熱愛表演的陳幼芳依舊活躍戲劇演出，現年56歲的她，自詡要向陳美鳳看齊，成為最妖嬌的大嬸，為了找回健康，每天做氣功，拍打身上經絡，不僅白髮越來越少，還重回30年前的體重，她仍逗趣說：「我才不要退休，現在狀態超好，緯來的自製電影要一直拍下去都找我演，演到100歲不能動為止」。

《我的刁蠻女明星》將於7/29(日)晚間9點緯來電影台全台首播，由導演簡學彬執導，王樂妍、潘柏希、陳幼芳、陳文山、范少勳、許仁杰、方語昕、張嘉方、壯壯（陳彥壯）等領銜主演。

(中時 )